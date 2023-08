Szop pracz najechał Bundestag! Zwierz nie zamierzał się poddać. WIDEO

Naukowcy straszą powrotem koronawirusa. "Pora wrócić do maseczek"

Inwazja szopów praczy w Niemczech. Wypijają zapasy piwa, robią bałagan i zjadają rybki akwariowe! Dobierają się do Bundestagu!

Takiej plagi nie przewidzieli nawet najwybitniejsi niemieccy naukowcy! Nasi zachodni sąsiedzi mierzą się z inwazją... szopów praczy. Urocze zwierzątka zostały zawleczone w naszą część świata z Ameryki, rozmnożyły się ponad miarę i zostały uznane za gatunek inwazyjny. Niemieckie Narodowe Stowarzyszenie Łowieckie (DJV) twierdzi, że w 2022 roku zabiło rekordową liczbę 200 tysięcy (!) szopów, próbując ograniczyć populację, która jeszcze 20 lat temu liczyła w Niemczech zaledwie 10 tysięcy osobników. Jak pisze The Daily Telegraph, sympatyczne futrzaki to nie lada problem. Sprytne i zwinne, wejdą wszędzie i nie tylko narobią bałaganu. Niektóre doniesienia mówią o tym, że szopy włamują się do domów, gdzie pożerają rybki z akwarium i wypijają całe piwo, potrafią nawet pożreć królika i wygryzać dziury w czym popadnie. Zgroza!

Szopy pracze próbują przejąć władzę w Niemczech! "Niespodziewany gość został dziś zauważony w Bundestagu"

Teraz w dodatku okazuje się, że rosnące w siłę szopy próbują przejąć władzę w kraju. Najodważniejszy z nich zaczął dobierać się do... budynku parlamentu w centrum Berlina. Ambasada niemiecka w Londynie opublikowała w mediach społecznościowych filmik z tego wydarzenia. Widzimy, jak mały szop harcuje po parapetach, a ludzie wyglądający z okien próbują złapać zwierzaka w sieci. "Niespodziewany gość został dziś zauważony w Bundestagu, ale ten mały szop (po niemiecku Waschbär) miał kłopoty z powrotem. Z niewielką pomocą kolegów, uroczy gość został bezpiecznie przywrócony naturze" - piszą pracownicy ambasady, co pozwala domniemywać, że tego akurat szopa na szczęście nie zastrzelono.

A surprise guest was spotted at the German Bundestag today, but the little raccoon (or Waschbär, as we say in German) couldn't find its way out.With a little help from colleagues, the cute visitor was brought safely back to nature.pic.twitter.com/hd8h4HZCFz— German Embassy London (@GermanEmbassy) June 5, 2023

'Plague' of beer-swigging raccoons trashing people's homes and eating their pets are causing 'catastrophe' https://t.co/nxrgVf63AM pic.twitter.com/cnmep186lM— Daily Mail Online (@MailOnline) August 17, 2023