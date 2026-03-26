Sztuczna inteligencja kazała mu zabić matkę młotkiem. Kobieta nie żyje

18-latek zabił matkę młotkiem, bo doradziła mu to sztuczna inteligencja. Dostał dożywocie

To morderstwo jest jedną z najbardziej wstrząsających spraw, jakimi w ostatnich latach zajmowały się sądy w Wielkiej Brytanii. 18-letni Tristan Roberts zupełnie bez powodu zabił swoją 45-letnią matkę, Angelę Shellis. Zrobił to tylko dlatego, że czuł nienawiść do wszelkich kobiet. A instrukcje mordu dostał od... sztucznej inteligencji! Nastolatek miał diagnozę autyzmu i ADHD. Spędzał wiele godzin w internecie, głównie na czatach i forach. Tam publikował agresywne wpisy, często pełne nienawiści do dziewczyn i kobiet.Miał im za złe, że go odtrącały i dorobił do tego faktu ideologię, wmawiając sobie, że to wszystko ich wina i należy je ukarać. Do tego coraz bardziej interesował się seryjnymi mordercami i przemocą. Z czasem zaczął obwiniać matkę za swoje problemy. Niestety, nikt w porę nie dostrzegł narastającej w zaburzonym chłopaku agresji.

18-latek godzinami dręczył matkę, potem zabił młotkiem. Pochwalił się w sieci i został aresztowany

Nikt nie reagował, choć Tristan Roberts w sieci otwarcie pisał o planach zabójstwa. Korzystał też z narzędzi sztucznej inteligencji, pytając m.in. o to, jaką broń powinien wybrać „niedoświadczony zabójca” i jak zatrzeć ślady morderstwa. Według ustaleń śledczych, dostał sugestię użycia młotka. Po ukończeniu 18 lat zaczął przygotowania. Kupił nóż, młotek i inne przedmioty. W dniu ataku najpierw zaatakował matkę w domu. Przez kilka godzin ją więził, bił i dusił. Kobieta była przytomna i błagała go, by wezwał pomoc. Syn wyprowadził ją z domu, tłumacząc, że zabierze ją do lekarza. Zaprowadził ją jednak do pobliskiego lasu. Tam zabił ją uderzeniami młotka. Zostawił ciało i wrócił do domu. Po wszystkim zachowywał się spokojnie. Pisał w internecie o tym, co zrobił. Policja zatrzymała go jeszcze tego samego dnia. Sąd nie miał litości dla 18-latka i skazał go na dożywocie.

