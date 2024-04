Szukała kluczy w torebce, zabiła dziecko! Niewiarygodny wypadek

Matka szukała kluczy w torebce, niechcący zabiła córkę! Szokujący wypadek tuż pod domem

Matka niechcący zabiła córkę podczas szukania kluczy w torebce! Jak to możliwe? Do tego niewiarygodnego, tragicznego wypadku doszło w Nashville w Stanach Zjednoczonych. De'Ann Radley w sobotni wieczór wróciła do domu z 13-letnią córką. Kobieta otworzyła torebkę i zaczęła w niej szukać kluczy do domu. Obok stała Dearria Radley Cooper (13 l.). Nic nie zapowiadało tego, co miało zaraz się wydarzyć. Wtem rozległ się huk, a potem po ulicy niosły się krzyki i płacz! Dziewczynka leżała na ziemi we krwi, a nad nią pochylała się zrozpaczona kobieta. Jak się okazało, w torebce poza kluczami miała pistolet i broń przypadkowo wypaliła.

„Nie życzę tego nikomu. Moje dziecko, moje dziecko odeszło. Trzynaście lat"

Ciężko ranna dziewczynka trafiła na izbę przyjęć pediatrycznych Vanderbilt, ale lekarzom niestety nie udało się uratować rannej nastolatki. Matka dziecka zamieściła w internecie film, w którym przestrzega rodziców przed podobną tragedią. „Nie życzę tego nikomu. Moje dziecko, moje dziecko odeszło. Trzynaście lat. Trzynaście lat i moje dziecko nie żyje. Chcę moje dziecko z powrotem. Przechodziłyśmy przez wszystko razem, moje dziecko odeszło, moje serce odeszło” - płacze kobieta. „Przytulcie mocno swoje dzieci, bo ja straciłam swoje. Słowa nie są w stanie opisać tego bólu” – powiedziała De'Ann Radley. Nie wiadomo jeszcze, czy kobieta usłyszy jakieś zarzuty w związku ze śmiercią córki. Wydział ds. Młodzieży departamentu policji kieruje dochodzeniem, które jest w toku.

Tennessee mother accidentally shoots and kills 13-year-old daughter while rummaging through her purse for her keys https://t.co/dVOZPDes8p pic.twitter.com/x1gWF4yzTU— Daily Mail Online (@MailOnline) March 27, 2024

