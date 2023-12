Poznań. Zabójstwo 3-latki. Zapadł wyrok wobec jej matki Magdaleny C.

Dożywocie - to wyrok więzienia dla mieszkanki Poznania, która zabiła swoją 3-letnią córkę Zuzię, poinformował PAP. Taką decyzję podjął w poniedziałek, 18 grudnia, tamtejszy Sąd Apelacyjny, podtrzymując tym samym wyrok sądu I instancji. Do zbrodni doszło 4 maja 2021 r. w mieszkaniu kobiety, która wbiła dziewczynce nóż trzy razy w okolice serca, co zostało zakwalifikowane jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Obrona zakwestionowała pierwszy wyrok w tej sprawie.

- Apelację od tego wyroku do sądu apelacyjnego skierował obrońca oskarżonej, który wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania z uwagi na niepoczytalność oskarżonej. Ewentualnie, gdyby sąd uznał, że nie zachodzą podstawy do uchylenia wyroku i umorzenia postępowania, wniósł o zmianę wyroku i orzeczenie kary z jej nadzwyczajnym złagodzeniem z uwagi na wątpliwości co do tego, że oskarżona mogła być w chwili zdarzenia w stanie znacznie ograniczonej poczytalności. Obrońca wniósł także o zmianę kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonej na art. 148 par. 1., a także – gdyby sąd nie uwzględnił poprzednich wniosków – o zmianę wyroku chociażby w zakresie rozstrzygnięcia o karze poprzez jej złagodzenie i wyeliminowanie zastrzeżenia o możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 50 latach - informuje PAP.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ogłaszając wyrok ws. 26-latki, przypomniał zeznania Anny M., która siedziała z nią w jednej celi w Areszcie Śledczym w Środzie Wielkopolskiej. Kobieta powiedziała, że usłyszała rozmowę C. z inną oskarżoną o dzieciobójstwa, w czasie której mieszkanka Poznania powiedziała, że "była zainteresowana tym, co czuję sprawca, zabijając inną osobę".