Ta katastrofa lotnicza zaszokowała świat. Pilot zamknął się w kabinie i zabił wszystkich

Jedenasta rocznica katastrofy lotniczej we francuskich Alpach. Pilot świadomie doprowadził do tragedii

Ludzki błąd, awaria techniczna, zderzenie ze stadem ptaków, trafienie rakietą nad terenem objętym wojną... Przyczyn katastrof lotniczych może być wiele, a niektóre takie tragedie nawet po latach budzą spory i kontrowersje - na przykład katastrofa smoleńska. W innych przypadkach to, co się wydarzyło, jest tak nieprawdopodobne, że trudno w to uwierzyć i pogodzić się z tym, co się stało. Tak właśnie jest w przypadku katastrofy lotniczej, której jedenastą już rocznicę obchodziliśmy 24 marca. Co wydarzyło się w 2015 roku? Pierwsze doniesienia mówiły o samolocie, który o godzinie 10:53 rozbił się o górę na wysokości około 2 tysięcy metrów nad poziomem morza, w okolicy francuskiej miejscowości Prads-Haute-Bléone. Co mogło się stać? Szybko okazało się, że chodzi o Lot 9525 i maszynę linii Germanwings. Airbus A320-211 niemieckich tanich linii lotniczych Germanwings leciał z Barcelony do Düsseldorfu. Po przybyciu na miejsce ratowników stało się jasne, że nikt nie miał szans na przetrwanie. W katastrofie zginęło łącznie 150 osób, czyli wszyscy, którzy byli na pokładzie, zarówno załoga, jak i pasażerowie. W zdecydowanej większości byli to Niemcy i Hiszpanie, dwaj piloci pochodzili z Niemiec.

Metodycznie kierował samolot prosto na zbocze góry, aż doszło do katastrofy

Katastrofa lotnicza w Prads-Haute-Bléone od początku była bardzo tajemnicza. Co właściwie się wydarzyło? Przecież piloci nie dawali absolutnie żadnych znaków tego, że na pokładzie coś jest nie w porządku. Nie zgłaszali awarii, nie krzyczeli "mayday". Tak, jak gdyby doszło do nagłe wydarzenia nie pozostawiającego czasu na nawet najkrótszą reakcję. Jak się jednak okazało, prawda była inna. Nie chodziło o zdarzenie gwałtowne, a o sytuację, która narastała latami, aż doprowadziła do wielkiej tragedii. Otóż gdy samolot uderzył w górę, włączony był autopilot, a kapitana nie było w kokpicie. Patrick Sondenheimer zostawił stery pod opieką drugiego pilota, 28-letniego Andreasa Lubitza i poszedł do toalety. Gdy chciał wrócić do kabiny, okazało się, ze drzwi są zamknięte. Lubitz nie odpowiadał na pukanie i wołania. Ale bynajmniej nie zasłabł. Czarne skrzynki zarejestrowały jego spokojny oddech, jednocześnie mężczyzna zmieniał parametry zniżania już wtedy, gdy kapitan bezskutecznie dobijał się do drzwi. Metodycznie kierował samolot prosto na zbocze góry, aż doszło do katastrofy. Dlaczego to zrobił? Jak się później okazało, mężczyzna od lat leczył się na depresję. Niestety prawdopodobnie to właśnie ta choroba doprowadziła go do desperackiego kroku, który odebrał życie nie tylko jemu samemu, ale i blisko 150 niewinnym ludziom. Na dzień katastrofy lekarz wystawił mu zwolnienie z pracy, ale mężczyzna podarł je.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam! Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych 112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Am Dienstag (24.03.) jährt sich der #Germanwings-#Absturz in den französischen #Alpen zum elften Mal. An Bord vom Flug #4U9525: 149 Passagiere, vier Flugbegleiter und zwei Piloten. Alle Insassen starben. Der Co-Pilot war psychisch krank und ließ das #Flugzeug absichtlich… pic.twitter.com/G4ySxh6Mum— RTL WEST (@RTLWEST) March 24, 2026

QUIZ: znane linie lotnicze. Rozpoznasz je po logo? Pytanie 1 z 15 Ta linia lotnicza to... Vancouver Airways Air Canada Australian Airlines Następne pytanie