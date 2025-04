Co tam się stało?

Tajemnicza eksplozja w Iranie, setki rannych i ofiary! Paliwo rakietowe?

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 11:00

Rośnie liczba ofiar po wielkiej eksplozji, do której doszło wczoraj w Iranie! Dramatyczne zdarzenie zostało przyćmione przez pogrzeb papieża Franciszka, a tymczasem miało ono ogromną skalę i przypomina niegdysiejszy wybuch w porcie w Libanie. Tym razem rannych jest ponad 800 osób, kilkanaście nie żyje. Co dokładnie się stało? Zdaniem służb celnych to tragedia wywołana ludzkim błędem przy obchodzeniu się z chemikaliami, niektóre media uważają, ze eksplodowało paliwo rakietowe. Sprawa ma drugie dno czy to wypadek?