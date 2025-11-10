Tajemnicze odkrycie w piramidzie egipskiej! To będzie przełom?

Tajemnica piramidy w Gizie: naukowcy odkrywają ukryte puste przestrzenie w piramidzie Mykerinosa

Kolejne głośne odkrycie związane z egipskimi piramidami! Jak podaje m.in. "Live Science", zespół naukowców z Egiptu i Niemiec odkrył w strukturze piramidy Mykerinosa dwa tajemnicze puste miejsca, które mogą wskazywać na istnienie nieznanego dotąd wejścia do wnętrza budowli. Piramida Mykerinosa została zbudowana około 2510 roku p.n.e., wznosi się na wysokość blisko 61 metrów i stanowi część słynnego kompleksu w Gizie, w którym znajdują się także monumentalne piramidy Cheopsa i Chefrena. Jest najmniejsza z całej trójki. Dotąd znane wejście do piramidy znajduje się po stronie północnej. Jednak nowe badania sugerują, że starożytni Egipcjanie mogli stworzyć drugie wejście – po stronie wschodniej, skierowanej ku Nilowi. Zespół badaczy z Uniwersytetu Kairskiego oraz Politechniki Monachijskiej (TUM) wykorzystał najnowocześniejsze, nieinwazyjne metody badawcze – radar, ultradźwięki oraz tomografię oporności elektrycznej (ERT). Dzięki nim udało się zajrzeć za granitowe bloki piramidy bez naruszania jej struktury.

ZOBACZ TEŻ: Szokujące odkrycie! "Pod piramidami jest podziemne miasto"

Nowo odkryte puste przestrzenie mogą prowadzić do nieznanych dotąd korytarzy lub komór grobowych

Wyniki okazały się zaskakujące. Wewnątrz wschodniej ściany piramidy wykryto dwa puste obszary o różnej wielkości i na różnych wysokościach. Pierwszy z nich znajduje się na głębokości 1,4 metra i ma wymiary około 1 na 1,5 metra, drugi mierzy około 0,9 na 0,7 metra. Co więcej, powierzchnia bloków w tym miejscu jest „nienaturalnie gładka”, jakby celowo wypolerowana – podobnie jak kamienie wokół północnego wejścia. To może być trop wskazujący, że kiedyś rzeczywiście istniało tu drugie wejście. Profesor Christian Grosse z TUM określił odkrycie jako „ważne dla badań w Gizie”, dodając, że „hipoteza drugiego wejścia jest bardzo prawdopodobna”. Według niego zastosowana technologia pozwala na „precyzyjne wnioskowanie o wewnętrznej strukturze piramidy”. Nowo odkryte puste przestrzenie mogą prowadzić do nieznanych dotąd korytarzy lub komór grobowych. „Interpretacja danych wymaga konsultacji z egiptologami” – podkreślają autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie NDT & E International.

Sonda Widziałeś piramidy w Egipcie na własne oczy? Tak Nie

Two voids found on the eastern face of Menkaure's pyramid may indicate the presence of a second entrance. https://t.co/AZ4ixNJbRL— Live Science (@LiveScience) November 10, 2025

QUIZ o bogach i zabytkach. Co wiesz o Starożytnym Egipcie? Pytanie 1 z 10 1. Jak nazywa się egipskie pismo? Hieroglify Pismo klinowe Pismo obrazkowe Następne pytanie