Tajemnicze słowa Meghan Markle. "Siedem lat życia"

Zofia Dąbrowska
2026-04-27 12:00

Meghan Markle opublikowała na Instagramie wpisy, które wielu odebrało jako podsumowanie trudnego okresu w jej życiu. Księżna Sussex pisząc o... swoim horoskopie zasugerowała, że ostatnie siedem lat było dla niej bardzo ciężkie, ale ten etap właśnie się kończy. Jej słowa szybko wywołały reakcje i spekulacje w mediach. Wiedzieliście, że wierzy w horoskopy?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Młoda kobieta z ciemnymi włosami uśmiecha się lekko, patrząc bezpośrednio w obiektyw. Ubrana jest w ciemny płaszcz z klapami i golf.

Meghan Markle zamieściła tajemniczy wpis o horoskopie. Mówi o siedmiu złych latach życia

Meghan Markle zwróciła na siebie uwagę wpisami na Instagramie! Nie dość, że ujawniła się jako miłośniczka astrologii i horoskopów, to jeszcze wywołała falę komentarzy stwierdzeniem o zakończeniu „najtrudniejszych siedmiu lat życia”. Przecież te lata spędziła z księciem Harrym. Czy chodzi tylko o konflikt z brytyjską rodziną królewską? W jednym z intrygujących wpisów była mowa o znakach zodiaku, w tym o Lwie – a właśnie spod tego znaku jest Meghan Markle. Według horoskopu, 25 kwietnia miał być momentem przełomu i końca trudnego okresu w jej życiu: "Byk, Lew, Skorpion i Wodnik kończą najtrudniejsze siedem lat swojego życia 25 kwietnia". W innym udostępnionym materiale pojawił się opis emocji związanych z tym czasem. Chodziło m.in. o poczucie, że człowiek nie jest widziany takim, jakim jest naprawdę, oraz o spadek pewności siebie i wątpliwości co do własnej wartości.

Trudny czas w życiu Meghan minie? Najpierw konflikt z royalsami, teraz koniec projektu z Netflixem

Choć wpisy dotyczyły astrologii, wielu komentatorów uznało je za nawiązanie do życia Markle w ostatnich latach. Od ślubu z księciem Harrym w 2018 roku jej życie było pod stałą obserwacją mediów. Pojawiały się napięcia w rodzinie królewskiej, a później nadeszła decyzja o rezygnacji z oficjalnych obowiązków i przeprowadzce do USA. Sama Markle w ostatnim czasie mówiła też o skali krytyki, z jaką się mierzy. Twierdziła, że przez lata była celem ataków w internecie. Wpisy na Instagramie zbiegły się z kolejnymi zmianami w jej życiu zawodowym. Media informowały m.in. o zakończeniu współpracy z Netflixem. Sama zainteresowana nie wyjaśniła wprost, co dokładnie miała na myśli udostępniając astrologiczne posty. Jednak wszystko wskazuje na to, że według żony księcia Harry'ego trudny czas się kończy, a zaczyna nowy etap.

