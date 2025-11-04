Tajemnicze zabójstwo Polaka. Wysoka nagroda za informacje o śmierci Ernesta. "Żył poza systemem"

2025-11-04 22:11

Sprawa brutalnego zabójstwa mieszkającego na Wyspach 45-letniego Polaka, Ernesta Deputata, wciąż pozostaje niewyjaśniona. RMF FM podaje, że jego ciało odnaleziono 8 października na terenie rezerwatu przyrody w Southampton. Śledczy wciąż nie mają żadnych podejrzanych ani motywu. Właśnie nastąpił jednak przełom, który może rzucić nowe światło na tę tragiczną historię. Niezależna organizacja Crimestoppers wyznaczyła nagrodę w wysokości 20 tysięcy funtów, czyli blisko 100 tysięcy złotych, za informacje, które pomogą schwytać mordercę.

Taśma policyjna

i

Autor: CC0 1.0 Zdjęcie ilustracyjne
  • Ciało 45-letniego bezdomnego Polaka, Ernesta Deputata, znaleziono 8 października w rezerwacie przyrody w Southampton w Wielkiej Brytanii.
  • Niezależna organizacja Crimestoppers wyznaczyła nagrodę w wysokości 20 tys. funtów (ok. 100 tys. zł) za informacje mogące pomóc w śledztwie.
  • Brytyjska policja prowadzi dochodzenie w sprawie morderstwa, jednak na ten moment nie ma żadnych podejrzanych ani ustalonego motywu zbrodni.

Tajemnicza śmierć Polaka w Southampton. "Żył poza systemem"

Do makabrycznego odkrycia doszło 8 października w popularnym rezerwacie przyrody Southampton Common. To właśnie tam znaleziono ciało 45-letniego Ernesta Deputata. Jak informowały brytyjskie media, w tym BBC, na miejscu zbrodni policjanci natrafili również na ślady pożaru, co może sugerować, że sprawca lub sprawcy próbowali zatrzeć za sobą ślady. Zabójstwo Polaka w Wielkiej Brytanii wstrząsnęło lokalną społecznością.

Pan Ernest był osobą w kryzysie bezdomności. - Ernest był obywatelem polskim, żył poza systemem, był znany społeczności bezdomnych w mieście. Ta tragedia głęboko dotknęła zarówno bliskich ofiary, jak i całą społeczność - opisują Brytyjczycy.

45-latek od pewnego czasu mieszkał w prowizorycznym obozowisku na terenie rezerwatu, w którym znaleziono jego ciało. Rodzina 45-latka została powiadomiona o tragedii, jednak śledztwo w sprawie morderstwa utknęło w martwym punkcie. Brytyjska policja do tej pory nie zatrzymała żadnego podejrzanego ani nie ustaliła prawdopodobnego motywu tej okrutnej zbrodni.

Organizacja apeluje o pomoc. Wysoka nagroda za informacje

RMF FM podaje, że w obliczu bezradności organów ścigania do akcji wkroczyła niezależna organizacja charytatywna Crimestoppers. Jej przedstawiciele ogłosili, że oferują nagrodę w wysokości 20 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje kwotę niemal 100 tysięcy złotych, za kluczowe informacje w sprawie. Organizacja, która specjalizuje się w anonimowym zbieraniu danych o przestępstwach, ma nadzieję, że tak wysoka kwota skłoni ewentualnych świadków do przerwania milczenia.

Równolegle do działań Crimestoppers, swój apel ponowiła również miejscowa policja. Funkcjonariusze proszą o kontakt wszystkie osoby, które w ostatnich miesiącach mogły widzieć dym lub ogień w pobliżu rezerwatu przyrody Southampton Common. Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, może okazać się kluczowy dla rozwiązania zagadki śmierci Ernesta Deputata.

