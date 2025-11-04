Nie żyje najbogatszy człowiek Wielkiej Brytanii. Był abstynentem i miłośnikiem astrologii

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-11-04 19:49

Nie żyje Gopichand Hinduja, multimiliarder hinduskiego pochodzenia i najbogatszy człowiek w Wielkiej Brytanii. Przedsiębiorca zmarł w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie gigantyczną fortunę szacowaną na 35,3 miliarda funtów, co w przeliczeniu daje astronomiczną kwotę ponad 175 miliardów złotych. Prywatnie Hinduja dał się poznać jako abstynent, wegetarianin i miłośnik astrologii.

Nie żyje najbogatszy człowiek Wielkiej Brytanii. Był abstynentem i miłośnikiem astrologii

i

Autor: Press Room - GP Hinduja/ CC BY-SA 3.0 Gopichand Hinduja
  • We wtorek w wieku 85 lat zmarł Gopichand Hinduja. Indyjski przedsiębiorca był najbogatszym człowiekiem w Wielkiej Brytanii.
  • Wraz z bratem zarządzał z Londynu Grupą Hinduja, a majątek rodziny szacuje się na 35,3 mld funtów. Konglomerat inwestuje m.in. w bankowość, nieruchomości i ropę.
  • W ostatnich latach bracia byli uwikłani w spory sądowe, a przyszłość kierownictwa w grupie pozostaje niejasna.

Nie żyje Gopichand Hinduja. Był najbogatszym człowiekiem Wielkiej Brytanii

Świat wielkiego biznesu pogrążył się w żałobie po informacji o śmierci Gopichanda Hinduji. Przedsiębiorca, wraz ze swoim starszym bratem Srichandem, który zmarł w 2023 roku, zbudował potęgę znaną jako Grupa Hinduja. Bracia przenieśli się do Londynu w latach 80. ubiegłego wieku i stamtąd zarządzali globalnym konglomeratem, który swoje korzenie ma w niewielkim biznesie handlowym założonym przez ich ojca, Parmananda, jeszcze w 1914 roku na terenie ówczesnych Indii Brytyjskich. Zaczynali od handlu dywanami, herbatą i przyprawami, by z czasem rozwinąć działalność na niewyobrażalną skalę.

Dziś Grupa Hinduja to gigant, którego macki sięgają najróżniejszych sektorów gospodarki. Rodzina inwestowała między innymi w bankowość, nieruchomości, ropę naftową, a nawet przemysł rozrywkowy. Sam Gopichand dołączył do rodzinnej firmy w 1959 roku i przez dekady pracował na jej sukces. Globalne imperium biznesowe zatrudnia obecnie około 150 tysięcy osób na całym świecie.

Śmierć Gopichanda Hinduji rodzi kluczowe pytanie o sukcesję w jednej z najbogatszych rodzin świata. Jak przyznaje „Financial Times”, „nie jest jasne, czy kierowanie grupą przejdzie w ręce jednego z dwóch pozostałych braci Hinduji”. Sytuacja jest niezwykle skomplikowana, ponieważ cała czwórka braci w ostatnich latach była uwikłana w zaciekłe spory sądowe. Przedmiotem batalii była zarówno własność poszczególnych aktywów, jak i kwestie pełnomocnictw do zarządzania firmą. Najmłodszy z rodzeństwa, Ashok, odpowiada za operacje w Indiach, w tym za flagowe spółki produkujące ciężarówki i autobusy Ashok Leyland oraz IndusInd Bank. Drugi z braci, Prakash, pełni funkcję prezesa Hinduja Group w Europie. Brak zgody między nimi może doprowadzić do paraliżu decyzyjnego i poważnych problemów dla całej grupy.

Polecany artykuł:

Szok na jednej z najpiękniejszych plaż! Stawiają tam gigantyczną szklaną windę!

Wierzył w astrologię i nie tknął alkoholu. Takie było prywatne życie miliardera Gopichanda Hinduji

Choć Gopichand Hinduja obracał się w świecie wielkich pieniędzy i bezwzględnej rywalizacji, w życiu prywatnym kierował się surowymi zasadami. Podobnie jak jego rodzeństwo, był zadeklarowanym abstynentem i wegetarianinem, co w kręgach finansjery nie jest częstym zjawiskiem. Był również osobą głęboko religijną, a jego decyzje biznesowe i życiowe często podyktowane były nie tylko chłodną kalkulacją. Jak podają brytyjskie media, miliarder był znany ze swojej głębokiej wiary w astrologię. Wierzył, że układ gwiazd ma realny wpływ na losy ludzi i firm, co z pewnością dodaje jego niezwykłej historii jeszcze więcej tajemniczości. Teraz przyszłość jego imperium zależeć będzie już nie od gwiazd, a od ustaleń targanej konfliktami rodziny.

Super Express Google News
Zabili seniorkę dla 180 zł
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKA BRYTANIA
MILIARDER
ASTROLOGIA