Tajemnicze zdarzenia na drodze grozy! Portal do innej rzeczywistości zabija ludzi?!

Jak on to zrobił?!

Były agent CIA bada zjawiska paranormalne. Uważa, że znalazł portal do innej rzeczywistości pod mostem, gdzie dochodzi do tajemniczych wypadków samochodowych

Czy wierzysz w zjawiska paranormalne? Dla jednych UFO, duchy czy portale do innej rzeczywistości to po prostu bajki, dla drugich fakty, a jeszcze inni chcą dotrzeć do prawdy wobec zagadkowych zdarzeń w swoim otoczeniu i z niewyjaśnionych uczynić je wyjaśnionymi. Właśnie badaniami zjawisk paranormalnych w Stanach Zjednoczonych zajęli się były agent CIA Andy Bustamante i dziennikarz Paul Beban. Wyniki swoich badań ujawniają na History Channel, programy można oglądać na Youtube. Tym razem duet badaczy pochylił się nad sprawą makabrycznych zdarzeń, do których od 25 lat dochodzi w stanie Kolorado niedaleko Miller Ranch, w rejonie miasta Edwards. Biegnie tamtędy droga, na której w rejonie mostu zginęło już w niewyjaśnionych wypadkach samochodowych 15 osób, a do tego na ranchu aż 16 razy dochodziło do dziwnych okaleczeń bydła. Zwierzęta znajdowano całkowicie pozbawione krwi i z precyzyjnie wyciętymi organami wewnętrznymi. Przypomina to zresztą relacje o chupacabrze. „To jeden z najbardziej śmiercionośnych odcinków dróg w kraju i po prostu nie mamy pojęcia, dlaczego” - mówią badacze.

Zdaniem badaczy w rejonie mostu w Kolorado czas spowalnia i znajdują się tam przejścia do równoległej rzeczywistości

Andy Bustamante i Paul Beban wykonali pomiary przy użyciu technologii laserowej LIDAR i doszli do wniosku, że w grę mogą wchodzić portale do innej rzeczywistości znajdujące się w tym miejscu. Na wykonanym przy pomocy technologii LIDAR trójwymiarowym modelu mostu widać tajemnicze, całkowicie puste miejsca, w których jest próżnia. Zdaniem eksploratorów może to być efektem anomalii spowalniającej czas. Zespół odkrył też, że impulsy elektromagnetyczne przechodzące przez most zostały przerwane przez fale radiowe mogące być zaszyfrowaną wiadomością. Ale czy teraz znajdzie się śmiałek, który postanowi dotrzeć do domniemanych podziemnych portali i w nie wskoczyć?

Inside the mystery of one of America's deadliest roads - as experts find 'evidence' of UFOs and portals at spot where 15 people have died https://t.co/YgpsPSkh3b pic.twitter.com/2LUpgGDWel— Daily Mail US (@DailyMail) June 22, 2024

