Tajemnicze zniknięcie blisko księżnej Kate! "Odchodzi po 15 latach"

Tajemnicze zniknięcie w bliskim kręgu księżnej Kate! Nie tak dawno internet aż huczał od plotek o zniknięciu niej samej, a teraz pod ziemię zapadła się jej osobista asystentka i przyjaciółka, powierniczka najskrytszych sekretów. Jak pisze "New York Post", chodzi o Natashę Archer. Asystentka wiernie służyła księżnej Kate przez piętnaście długich lat, będąc na każde jej skinienie. Przywoziła ubrania, pomagała przy stylizacjach i organizacji życia, dzwoniła i przekazywała polecenia... słowem, była człowiekiem od wszystkiego. Przez cały ten czas Kate i Natasha podobno bardzo zbliżyły się do siebie i zostały koleżankami. Co się stało, że po takim czasie Archer postanowiła odejść z pałacu?! Według "New York Post" "Natasha Archer rozpoczyna nowe przedsięwzięcie biznesowe. 37-latka rezygnuje z pracy w pałacu, aby założyć prywatną firmę konsultingową".

"Po 15 latach Natasha opuszcza Pałac Kensington, gdzie była nieocenionym członkiem rodziny"

„Po 15 latach Natasha opuszcza Pałac Kensington, gdzie była nieocenionym członkiem rodziny. Życzymy Nataszy wszystkiego najlepszego i powodzenia w nadchodzących ekscytujących zadaniach” – poinformował pałac w oświadczeniu dla „The Post”. Natasha Archer dołączyła do zespołu księżnej Kate i księcia Williama w 2010 roku. Jak bardzo była blisko ich życia prywatnego, mogliśmy zobaczyć już w 2013 roku, kiedy przybyła do szpitala St. Mary’s z ubraniem i fotelikiem dla dziecka na krótko przed narodzinami księcia George’a. To właśnie między innymi Natasha Archer odpowiada za często chwalony nienaganny styl Kate, dobierając jej stroje szczególnie podczas wyjazdów zagranicznych. W 2019 roku za swoje zasługi otrzymała nawet Królewski Order Wiktoriański, a w 2022 roku awansowała na stanowisko starszej asystentki dyrektora ds. prywatnych.W 2017 roku wyszła za mąż i od tamtej pory znalazła czas na urodzenie i wychowywanie dwóch synów.

Why Kate Middleton’s personal assistant of 15 years is leaving the palace https://t.co/5aSFZNGWS1 pic.twitter.com/Eu3Jlsw8jy— New York Post (@nypost) July 9, 2025

