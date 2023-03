Tajemniczy obiekt przy Nord Stream 2. Zagadka rozwiązana! Jest komunikat

Dziwny przedmiot w Bałtyku niedaleko Nord Stream 2. Przedstawiciele Danii informują, że to prawdopodobnie boja dymna lub granat dymny

W Morzu Bałtyckim, tuż przy gazociągu Nord Stream 2 biegnącym z Rosji do Niemiec znaleziono tajemniczy podłużny obiekt - taki komunikat kilka dni temu opublikowali przedstawiciele Danii. Zdjęcie przedmiotu opublikowała wówczas Duńska Agencja Energii. "Obiekt ma kształt walca, około 40 cm wysokości oraz 10 cm średnicy. Możliwe, że jest morską boją dymną" - informowało ministerstwo obrony Danii. "w celu dalszego wyjaśnienia charakteru obiektu, (duńskie) władze zdecydowały się na jego wyłowienie przy pomocy sił zbrojnych" - dodawały duńskie władze. Teraz obiekt został wydobyty z morza i obejrzany. Wstępne ekspertyzy jednoznacznie wskazują na to, czym jest zagadkowy przedmiot wyłowiony w rejonie Nord Stream 2. Jak podała Duńska Agencja Energii, jest to niegroźna pusta boja dymna lub granat dymny. Tego rodzaju przedmioty służą do znakowania terenu na morzu.

Nord Stream 2. Kiedy zakończyła się jego budowa? Kiedy doszło do wybuchów w rejonie Mord Stream 1 i 2?

Budowa gazociągu Nord Stream 2 zakończyła się jesienią 2021 roku, ale gazociąg nigdy nie zaczął być użytkowany. 26 września 2022 roku doszło do kilku wybuchów w rejonie Nord Stream 1 i Nord Stream 2 i wykryto tam cztery wycieki. Sprawa ta do dziś nie została w stu procentach wyjaśniona.

Danish authorities have salvaged an object found close to the #NordStream 2 gas pipeline in the #BalticSea, the Danish Energy Agency says.https://t.co/DYA6DfD68i— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 29, 2023

