Tak Joe Biden pożegnał Tinę Turner. Wzruszające słowa prezydenta USA

Tina Turner nie żyje. Prezydent Joe Biden we wzruszający sposób pożegnał królową rock and rolla

Tina Turner była podziwiana przez ludzi na całym świecie. Teraz z przeróżnych krajów napływają wyrazy współczucia dla rodziny zmarłej gwiazdy i żalu z powodu tego, że królowa muzyki już nigdy nie zaśpiewa dla nas na żywo. Legendarna piosenkarka zmarła 24 maja w swoim domu w Szwajcarii po wieloletnich zmaganiach z ciężkimi schorzeniami. Do grona sławnych osób, które publicznie pożegnały Tinę Turner, dołączył także prezydent USA Joe Biden. Co dokładnie powiedział? Amerykański przywódca odniósł się nie tylko do wielkiego talentu, ale i do dramatycznych losów piosenkarki, która zaczynała jako córka ubogiego farmera i przeszła piekło przemocy domowej. Padły wzruszające słowa.

"Opłakują kobietę, co do której zgadzają się, że była 'simply the best'"

"Zanim została Królową Rock and Rolla, Tina Turner była córką rolnika w Tennessee. Jako dziecko śpiewała w kościelnym chórze zanim została jedną z najbardziej utytułowanych artystek w historii" - napisał Biden w swoim oświadczeniu. "Poza byciem talentem, jaki zdarza się raz na pokolenie i który na zawsze zmienił amerykańską muzykę, Tina miała niezwykłą siłę osobistą" - dodał Biden, nawiązując do tego, że gwiazda przetrwała lata katowania przez pierwszego męża Ike'a Turnera. "Jill i ja przesyłamy wyrazy miłości i modlitwy jej mężowi Erwinowi, reszcie rodzinie Turnerów i fanów na całym świecie, którzy opłakują kobietę, co do której zgadzają się, że była 'simply the best'" - powiedział Joe Biden, mając oczywiście na myśli piosenkę "Simply the best", jeden z najwiekszych przebojów Tiny Turner.

#WATCH U.S. President Joe Biden has led the tributes to Tina Turner who has died at the age of 83The legendary singer and performer passed away following a long illness at her home near Zurich in Switzerland@Hanelizaa reports ⤵️#VMNews pic.twitter.com/AqvKWBAcp9— Virgin Media News (@VirginMediaNews) May 25, 2023