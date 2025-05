Tak wygląda 2-letnie dziecko 85-letniego Ala Pacino! Matka młodsza o 54 lata

Co gotują papieżowi?

Al Pacino ma 85 lat i 2-letnie dziecko. Zobacz, jak teraz wygląda mały Roman i jego 31-letnia matka

Ten związek zaszokował świat parę lat temu! Dziś miłość Ala Pacino (85 l.) i Noor Alfallah (31 l.) odeszła w przeszłość, ale pozostał jej owoc w postaci 2-letniego obecnie syna Romana. Różnica wieku między rodzicami chłopca zdumiała nawet najbardziej doświadczonych bywalców hollywoodzkich salonów. Teraz paparazzi wytropili 31-letnią producentkę filmową, kiedy wraz z dzieckiem szła do włoskiej restauracji w Beverly Hills. Była cała roześmiana i nie przeszkadzała jej obecność fotografów, Roman wydawał się za to nieco zdezorientowany. Ala Pacino nigdzie nie było widać. Gwiazdor i producentka telewizyjna zaczęli spotykać się w kwietniu ubiegłego roku. 29-latka jest młodsza od aktora aż o 54 lata i już wcześniej słynęła z romansów z bardzo wiekowymi postaciami, w tym z Mickiem Jaggerem i Clintem Eastwoodem. Z kolei Pacino wiązał się ze znacznie młodszymi kobietami. Nigdy nie brał ślubu, za to spłodził trójkę dzieci z dwiema kobietami. Ma 22-letnie bliźniaki i 33-letnią córkę.

Al Pacino. Jakie były jego najsławniejsze role? Za co dostał Oscara Al Pacino?

Al Pacino zyskał wielką sławę rolą Michaela Corleone, Sycylijczyka, który wyemigrował z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Za rolę drugoplanową w "Ojcu chrzestnym" (1972) dostał jedną ze swoich ośmiu nominacji do Oscara. Nagrodę Akademii Filmowej otrzymał za rolę emerytowanego oficera armii USA W "Zapachu kobiety" (1992 l.). Grał też w drugiej części "Ojca chrzestnego" (1974), Życiu Carlita (1993), Gorączce (1995), Donnie Brasco (1997), Adwokacie diabła (1997).

