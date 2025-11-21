Tak wygląda córka Claudii Schiffer! Sobowtór sławnej matki

Tak wygląda Clementine Vaughn. 21-letnia córka Claudii Schiffer to skóra zdjęta z mamy

Czy ktoś sklonował Claudię Schiffer (55 l.)?! Nie, to tylko Clementine Vaughn (21 l.)! Córka sławnej topmodelki właśnie skończyła 21 lat i nie próżnuje na Instagramie. Gdy patrzy się na jej zdjęcia, nie sposób nie dostrzec podobieństwa do słynnej mamy. Na najnowszych fotkach z imprezy w Nowym Jorku Clementine wygląda niemal jak kopia jednej z najbardziej znanych modelek z lat 90. Na opublikowanych przez siebie fotografiach 21-latka pozuje w białym gorsetowym topie z krótkim rękawkiem, przewiązanym brązowym skórzanym pasem w stylu Dzikiego Zachodu. Ten sam gorset córka Schiffer miała na sobie już w zeszłym roku podczas Halloween, kiedy przebrała się za wampirzycę. Schiffer, która rzadko pokazuje rodzinę tak otwarcie, uczciła 21. urodziny córki archiwalnym zdjęciem sprzed niemal dwóch dekad. Clementine wychowała się w Wielkiej Brytanii, ale przeniosła się do Nowego Jorku. Na razie zaczyna od imprez, ale kto wie, może zostanie gwiazdą jak mama?

Claudia Schiffer. Kariera, rodzina, dzieci

Niemiecka modelka wyjechała do Paryża w wieku zaledwie 17 lat i w ciągu zaledwie dwóch lat odniosła oszałamiający sukces. Jej twarz w ciągu dwóch lat aż 700 razy znalazła się na pierwszych stronach takich magazynów, jak „Elle”, „Vogue”, „Harper’s Bazaar”, „Cosmopolitan”, „Vanity Fair”, „People”, „Rolling Stone”, „The New York Times”. Pracowała dla takich marek, jak Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, Valentino i Christian Dior. Zanim Claudia Schiffer związała się z ojcem Clementine, spotykała się m.in. z księciem Monako Albertem, muzykiem Peterem Gabrielem i iluzjonistą Davidem Copperfieldem. Za producenta Matthew Vaughna wyszła w 2002 roku. Poza 21-letnią córką Clementine mają jeszcze dwoje dzieci: syna Caspara Matthew (22 l.) i córkę Cosimę (15 l.).

