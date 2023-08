i Autor: Instagram/Claudia Schiffer; Shutterstock

Co za ciało!

Claudia Schiffer wraca! Opadnie ci szczęka na widok 53-letniej modelki

To po prostu nie do wiary! Claudia Schiffer właśnie skończyła 53 lata, a swoje urodziny obchodziła w skąpym bikini. Niemiecka top modelka udowodniła, że od początku kariery w ogóle się nie zmieniła. Rewelacyjna figura Claudii Schiffer zachwyciła jej fanów. Nowa gwiazda Instagrama przyćmi wszystkie młodsze konkurentki z wybiegów? Musisz to zobaczyć!