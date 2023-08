Tak wygląda Gwyneth Paltrow bez makijażu! Można przeżyć szok

Putin poleci do Chin, ale nie wróci? "To chodzący trup". Ktoś zajmie jego miejsce

Gwyneth Paltrow przyłapana w Beverly Hills bez grama makijażu. Teraz wiadomo, jak naprawdę wygląda twarz sławnej laureatki Oscara

Gwyneth Paltrow (51 l.) to jedna z największych gwiazd Hollywood. W ostatnich latach jest o niej głośno raczej za sprawą lifestylowego portalu i sklepu Goop, w którym udziela porad i sprzedaje rozmaite gadżety za krocie. Zawsze elegancka Gwyneth rzadko pokazuje się fanom w codziennych stylizacjach. Ale teraz już wszystko wiadomo! Sławna aktorka poszła z synem do restauracji Mr. Chow w Beverly Hills i została upolowana przez wścibskich paparazzich. Teraz wszyscy fani poznali prawdę o tym, jak naprawdę wygląda ich idolka. Można przeżyć istny szok, gdy patrzy się na Gwyneth Paltrow w naturalnym wydaniu, bo gwiazda wygląda bez makijażu wprost idealnie! Aż trudno uwierzyć, że ma już 51 lat. Niedawno wypowiadała się na temat starzenia w wywiadzie dla Vogue. Żaliła się, że podczas gdy szpakowaci mężczyźni uchodzą za przystojnych, w przypadku kobiet obowiązuje wieczna młodość. „Przystojnie jest siwieć [jako mężczyzna], ale w przypadku kobiet pada to pytanie: «Co planujesz zrobić ze swoimi zmarszczkami i starzejącą się skórą?»” – powiedziała, dodając: „Zdecydowanie obowiązują podwójne standardy”. Najwyraźniej nie jest to osobisty problem Gwyneth Paltrow, której zmarszczki się nie imają.

Gwyneth Paltrow. Kariera, mężowie i dzieci

Gwyneth Paltrow zadebiutowała na wielkim ekranie rolą w filmie "Wrzask" z 1991 roku. Wielka kariera aktorki zaczęła się od roli żony oficera śledczego granego przez Brada Pitta w filmie "Siedem" z 1995 roku. Z rolę Emmy w adaptacji powieści Jane Austen Paltrow dostała nagrodę Złotego Satelity, a za kreację Violi De Lesseps w filmie Johna Maddena "Zakochany Szekspir" (1998) - Oscara i Złoty Glob. W latach 1994-1997 Gwyneth Paltrow spotykała się z Bradem Pittem. W 2003 roku wyszła za wokalistę Coldplay Chrisa Martina. Mają córkę Apple Blythe Alison (18 l.) i syna Mosesa Bruce’a Anthony’ego (16 l.). Rozwiedli się w 2015 roku. Paltrow w 2018 roku wzięła ślub z producentem filmowym Bradem Falchuckiem.

i Autor: Shutterstock; Forum

Sonda Czy codziennie się malujesz? Tak, przed każdym wyjściem z domu Nie codziennie Wcale się nie maluję

Gwyneth Paltrow goes makeup-free, shows off her gray roots for casual dinner https://t.co/qs3bzckyHF pic.twitter.com/6n0xGqkhhv— New York Post (@nypost) August 29, 2023

QUIZ. Czy wiesz, jak naprawdę nazywały się te gwiazdy muzyki? Możesz być w szoku! Sprawdź się! Pytanie 1 z 12 Zacznijmy od czegoś prostego. Jak naprawdę nazywa się Madonna? Madonna Anastasia Marconi Madonna Louise Ciccone Dalej