Tego nikt się nie spodziewał. Putin nagle wypalił o swoich "małych dzieciach"!

Przywódca Rosji Władimir Putin spotkał się w poniedziałek, 2 września z uczniami Szkoły Średniej nr 20 w Kyzyle w Tuwie. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dyktator postanowił udzielić im kilku rad na przyszłość. Zaczął od tego, by... nie brały z niego przykładu. Powiedział, że sam śpi niewiele i źle organizuje sobie czas, przestrzegając ich, by sami tak nie robili. "To, że dziś spałem tylko cztery godziny, a zwykle śpię sześć, nie wynika z tego, że jestem bardzo zajęty, ale z tego, że nie potrafię porządnie zorganizować swojego dnia pracy. Każdy człowiek powinien być krytyczny wobec wszystkiego, co robi, wobec siebie i wyciągać wnioski. Staram się to robić i radzę wam, abyście zrobili to samo" - wystrzelił nagle. Potem było tylko ciekawiej.

Putin mówi o swoich dzieciach czy wnukach?

Rosyjski dyktator zaczął opowiadać o swojej rodzinie, co jest o tyle niezwykłe, że zazwyczaj wszelkie tego typu informacje skrzętnie ukrywa. Próbował zachęcić młodych ludzi do tego, by uczyli się języków obcych. Szczególnie zależy mu na tym, by znali chiński. "Spójrzcie, zainteresowanie językiem chińskim rośnie. A w Chinach, nawiasem mówiąc, rośnie zainteresowanie językiem rosyjskim". Potem wypalił: "Nawet najmłodsi członkowie mojej rodziny mówią płynnie po chińsku". Czy miał na myśli swoje małe dzieci, jakich rzekomo doczekał się z Aliną Kabajewą, młodszą od siebie o 30 lat byłą gimnastyczką, nazywaną najbardziej elastyczną kobietą Rosji?

Władimir Putin i Alina Kabajewa - pierwsza para Rosji?

Przypomnijmy, Władimir Putin (71 l.) ma dwie dorosłe córki ze swoją byłą żoną Ludmiłą. Jak donosi "Daily Mail", kobiety mówią po rosyjsku, angielsku, niemiecku i francusku. Putin, który rozwiódł się z żoną w 2014 r., rzadko mówi o swojej rodzinie, ale według rosyjskich mediów ma co najmniej troje wnucząt. Czy to wnuczęta mówią płynnie po chińsku, czy jednak owoce miłości jego i Kabajewej? Plotki głoszą, że Kabajewa urodziła Putinowi pierwszego syna w szwajcarskiej klinice w marcu 2015 r. W 2019 roku miała rodzić po raz kolejny, tym razem bliźnięta.

