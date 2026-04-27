Teściowa zabiła Miss Nastolatek! "Była zazdrosna o syna"

Zastrzelono dawną Miss Nastolatek w Meksyku. Jako podejrzana poszukiwana zazdrosna teściowa!

Wydawało się, że pięknej Carolinie Flores Gomez (+27 l.) nie brak niczego na tym świecie. Kobieta miała pieniądze, tytuły królowej piękności na koncie, męża i małe dziecko. Mieszkali razem w pięknej rezydencji w Mexico City. Ale razem z nimi mieszkała matka męża 27-latki. I od samego początku nie lubiła wybranki syna. Jak pisze teraz "New York Post", Carolina skarżyła się przyjaciółkom na złośliwą i nieżyczliwą teściową, która zawsze miała jej coś przykrego do powiedzenia, a odkąd kobieta zaszła w ciążę, było tylko gorzej. Erika Maria uważała, że powinna być jedyną kobietą w życiu swojego syna i nie akceptowała założenia przez niego rodziny. Niestety, ta obsesja doprowadziła w końcu do tragedii. 15 kwietnia kamery monitoringu uchwyciły dramatyczne sceny, jakie rozegrały się w domu tej rodziny w ekskluzywnej dzielnicy Polanco w Meksyku.

Monitoring uwiecznił dramatyczne chwile. Podejrzana zabiła i podała motyw

Na nagraniu widać, jak Flores Gómez idzie do kuchni, aby przynieść teściowej wodę. Chwilę później słychać sześć strzałów. Kilka sekund po tym do pomieszczenia wchodzi mąż ofiary, trzymając ich dziecko. Pyta matkę, dlaczego strzelała. Kobieta odpowiada, że „się zdenerwowała” i oskarża synową o to, że „ukradła jej syna”. Policja podała, że mąż nie zgłosił sprawy od razu, lecz dopiero następnego dnia. W tym czasie podejrzana zdążyła uciec i jest teraz poszukiwana listem gończym. Sprawa wywołała duże poruszenie w kraju. W ostatnich dniach odbyły się protesty, podczas których domagano się sprawiedliwości dla zamordowanej. Teściowa pozostaje nieuchwytna i jest poszukiwana.

