i Autor: PAP/Wojciech Jargiło

Światowa prasa o wyborach

"The New York Times": "Porażka rządu, to skomplikuje dążenia Tuska"

"Nacjonalista wybrany na prezydenta Polski, porażka rządu centrowego" - tak zatytułował "The New York Times" artykuł na temat wyników wyborów prezydenckich w Polsce. Jak piszą dziennikarze, zwycięstwo Karola Nawrockiego "skomplikuje dążenia premiera Donalda Tuska do promowania swojej liberalnej agendy" i "rozczaruje główne siły w Unii Europejskiej". Podkreślają, że sytuacja obrazuje głębokie podziały kraju. Co dokładnie napisali?