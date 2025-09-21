Tłumy na pogrzebie Charliego Kirka. Tak żegna go Elon Musk

Dziesiątki tysięcy Amerykanów zebrały się w Arizonie, by pożegnać zmarłego Charliego Kirka. Uroczystości zgromadziły najważniejsze osobistości USA, w tym prezydenta Donalda Trumpa i Elona Muska.

Kim był Charlie Kirk?

Charlie Kirk był znanym prawicowym aktywistą, założycielem organizacji Turning Point USA. Jego nagła śmierć wstrząsnęła opinią publiczną. 31-latek został zastrzelony 10 września podczas przemówienia na uniwersytecie Utah Valley.

Gigantyczna uroczystość pogrzebowa w Arizonie

W niedzielę, na stadionie State Farm Stadium w Glendale pod Phoenix w Arizonie, zgromadziło się aż 40 tysięcy osób, by uczcić pamięć Charliego Kirka. Ci, którzy nie zmieścili się w środku, mogli śledzić ceremonię na telebimach w specjalnie przygotowanych strefach. 

Jako pierwszy na scenie przemówił pastor Rob McCoy, duchowy przewodnik Charliego Kirka: "Charlie nigdy się nie bał, bo wiedział, że jego życie jest bezpieczne w rękach Boga".

Donald Trump, J.D. Vance, Marco Rubio na pogrzebie Charliego Kirka

Podczas uroczystości głos zabrała żona Charliego Kirka, Erika, która przejęła po mężu kierowanie Turning Point USA. Wśród mówców znaleźli się również najważniejsi politycy USA:

  • Prezydent Donald Trump
  • Wiceprezydent J.D. Vance
  • Sekretarz stanu Marco Rubio

Elon Musk żegna przyjaciela

Elon Musk, znany przedsiębiorca i właściciel platformy X, również oddał hołd Charliemu Kirkowi. Na swoim profilu napisał:

"Każde miejsce na tej gigantycznej arenie, które nie zostało odgrodzone ze względów bezpieczeństwa, jest wypełnione po brzegi. Zaszczyt tu być. Wszystko dla Charliego Kirka".

W innym wpisie dodał:

"Charlie został zamordowany przez Ciemność za to, że pokazywał ludziom Światło. Wiem, że spoczywasz w pokoju, Charlie. Wciąż nie mogę uwierzyć, że to się stało. Pamięć o tobie jest wciąż żywa".

