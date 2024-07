To już koniec! Te wiadomości o księciu Harrym i Meghan łamią serce

Smutne doniesienia o Meghan Markle i księciu Harrym. Książę został bez starych przyjaciół po tym, co napisał w książce. Oni sądzą, że to wszystko przez Meghan

Życie Meghan Markle i księcia Harry'ego znów wzięte pod lupę rozmaitych "królewskich komentatorów"! Dwóch z nich ujawniło w brytyjskich mediach bardzo podobne informacje. Czyżby w plotkach było ziarno prawdy? Podobno pewien rozdział w życiu Meghan Markle i księcia Harry'ego jest zamknięty, a powodem tego jest fakt, iż księżna Sussexu ma, delikatnie mówiąc, trudny charakter. O co chodzi? Otóż podobno dawni znajomi i przyjaciele księcia Harry'ego odwrócili się od niego, mają do niego żal i nie odwiedzają go w USA nie tylko z powodu odległości, ale z powodu Meghan i tego, co ich zdaniem zrobiła ze swoim mężem, zmieniając go nie do poznania na niekorzyść. To ją rzekomo obarczają winą za zdumiewającą przemianę księcia.

„Jego przyjaciele z wojska uważają, że ich zdradził, pisząc o swojej służbie wojskowej w tak niewojskowy sposób"

„Harry ma kilku przyjaciół z wojska i z czasów szkolnych, ale są oni częścią starego świata sprzed Meghan, do którego Harry nienawidzi wracać” - mówi komentator królewski Tom Quinn dla "Daily Star". „Jego przyjaciele z wojska uważają, że ich zdradził, pisząc o swojej służbie wojskowej w tak niewojskowy sposób, a jego dawni przyjaciele z Eton nie lubią nowego „przebudzonego” Harry’ego. Są konserwatystami przez małe lub przez duże K i postrzegają nowego Harry'ego jako człowieka przytulającego drzewa, z którym nie mają nic wspólnego” - dodaje. Z kolei komentator królewski Gareth Russell powiedział GB News, że książę Harry już wcześniej spotykał się z krytyką ze strony społeczności wojskowej przez to, co napisał w autobiografii "Spare". Przyznał się tam do zabicia 25 Talibów. „Od brytyjskiego wojska płynęły bardzo wyraźne sygnały, że jest ono skrajnie niezadowolone z wielu komentarzy wypowiadanych w "Spare" i w kilku programach. Nie ma żadnych wątpliwości, że wielu żołnierzy uważało, że Harry złamał zasady lub protokół, a to wiele znaczy dla brytyjskiej armii” - powiedział komentator. W efekcie Harry stracił dawnych znajomych.

