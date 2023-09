To oni rządzą teraz Rosją! "Nazywają Chińczyka szefem, Putin jest prawie martwy"

Szef służb Nikołaj Patruszew, sobowtór Putina i Xi Jinping przejmują władzę w Rosji? Nowe teorie na General SVR

Plotki o fatalnym stanie zdrowia Władimira Putina krążą nieprzerwanie po mediach, zaś Kreml jak dotąd jedynie je dementuje. Oficjalnie rosyjski dyktator jest w świetnej formie. Tymczasem wręcz przeciwne teorie lansuje kontrowersyjny profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za byłych agentów rosyjskich służb mających nadal swoje źródła na Kremlu. Autorzy General SVR powtarzają, że Putin jest "na wpół martwy" i niemal zawsze zastępuje go sobowtór, który zresztą radzi sobie bardzo dobrze i zaczyna mieć poważne ambicje polityczne. Ale to nie jest najważniejsza osoba w Rosji - przekonuje to źródło. W Rosji dominują teraz trzy postaci, dwaj Rosjanie i jeden Chińczyk - dubler Putina, szef służb Nikołaj Patruszew oraz... prezydent Chin.

"Osoby z otoczenia Putina nie są już szczególnie zawstydzone, półironicznie nazywając chińskiego przywódcę Xi Jinpinga szefem"

General SVR napisał o tym przy okazji relacji z wizyty Wanga Yi w Moskwie. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin przybył do Rosji - według General SVR po to, by poznać osobiście dublera Putina, jako że w przyszłości może on odgrywać jeszcze bardziej istotną rolę. Ale to Patruszew będzie faktycznym liderem. "Chińskie kierownictwo doskonale rozumie, że dziś sobowtór jest jedynie marionetką z ambicjami, a prawdziwym lalkarzem po odejściu Putina do innego świata najprawdopodobniej będzie obecny Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaj Patruszew" - pisze General SVR. Ale i Patruszew będzie miał według tej teorii kogoś nad sobą i tym kimś będzie Xi Jinping: "Osoby z otoczenia Putina nie są już szczególnie zawstydzone, półironicznie nazywając chińskiego przywódcę Xi Jinpinga szefem".

Sonda Czy Chiny w tej dekadzie staną się mocarstwem numer jeden? TAK NIE NIE MAM ZDANIA

#China's Wang Yi Meets #Putin's Double: Preparing for a Post-Putin #RussiaA representative of the “Boss” - a member of the Politburo of the Central Committee of the Communist Party of China, head of the Office of the CPC Central Committee Foreign Affairs Commission Wang Yi - is… pic.twitter.com/3Ongr4Tnjg— generalsvr_en (@generalsvr_en) September 21, 2023

