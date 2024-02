To Putin rozsiewa pogłoski o nadchodzącej wojnie? "Wrażenie nieuchronności"

Dyrektor Centrum Eksperckiego NATO: Rosja próbuje wywołać w przestrzeni informacyjnej wrażenie nieuchronności ataku na NATO i porażki Ukrainy, trzeba być czujnym

Ostrzeżenia przed tym, że wojna może wybuchnąć także w naszym kraju i że kraje bałtyckie mogą być następnym celem Putina, mnożą się ostatnio wyjątkowo. Generałowie i politycy podkreślają, że to wszystko dmuchanie na zimne w sytuacji, w której Władimir Putin pokazał swoją nieobliczalność. Słyszymy jednak bardzo dużo informacji, które mogą niepokoić. Ukraina coraz gorzej radzi sobie na froncie, Rosjanie zdobyli Awdijiwkę, a kiedy Putin zdobędzie Ukrainę, może zaatakować NATO, zwłaszcza kraje bałtyckie czy nawet Polskę - znamy to już na pamięć. A może podsycanie takich nastrojów to też element wojny, ale informacyjnej, prowadzonej przez Rosję? Ostrzega przed tym Janis Sarts, dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej w Rydze, cytowany przez portal LSM.

"Rosja próbuje wywołać wrażenie nieuchronności tego, że 'Ukraina przegra', a 'kraje bałtyckie będą następne'"

Janis Sarts uważa, że celem Rosji jest sprawienie, byśmy mieli wrażenie nieuchronnie nadciągającego konfliktu i nieuniknionej porażki Ukrainy, która będzie prowadziła do inwazji na kraje bałtyckie. "Widzieliśmy, jak wielu przedstawicieli władz mówiło o tym. Rosja próbuje wywołać wrażenie nieuchronności tego, że 'Ukraina przegra', a 'kraje bałtyckie będą następne'" - uważa dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej w Rydze. Jak dodał, Rosja zmienia narracje w zależności od odbiorcy, "by jednych zdemoralizować, a innych wezwać do oczekiwania". Z powodu tych zagrożeń w krajach bałtyckich zablokowano dostęp do rosyjskich kanałów telewizyjnych. Czy to oznacza, że nie powinno się pisać o teoretycznym na razie zagrożeniu wojennym? Na pewno nie, ale trzeba mieć na uwadze tego rodzaju ostrzeżenia i przebiegłość Rosji - zwłaszcza, że to dość optymistyczne wiadomości w morzu tych złych.

Krievijas kara noziegumu ekspzīcija Minhenes konferencē. 🇷🇺nes nāvi Ukrainā, 🇷🇺 met nāvē savus karavīrus, 🇷🇺 nes nāvi opozīcijai & “par daudz zinošiem biznesmeņiem”. Krievija ir kļuvusi par nāvi sējošu impēriju. Bet kā zinām, ko sēsi, to pļausi. pic.twitter.com/akDaBba9dD— Jānis Sārts (@janis_sarts) February 17, 2024

