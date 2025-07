To szok, z kim spotyka się Jennifer Aniston! Wszystkim opadły szczęki

Jennifer Aniston zakochana w hipnotyzerze i guru?! Gwiazda widziana na randce z niejakim Jimem Curtisem

Szokujący zwrot akcji w życiu miłosnym Jennifer Aniston (56 l.)! Aktorka po rozwodzie z Bradem Pittem długo nie była łączona z żadnym mężczyzną. A przecież ten rozwód miał miejsce dokładnie 20 lat temu! Plotkowano co prawda o jej rzekomej słabości do 49-letniego aktora Pedro Pascala, a nawet o romansie z... Barackiem Obamą! Ale wszystko to nie potwierdziło się. Czy najnowsze plotki też przeminą, a może to jednak stuprocentowa prawda? "Daily Mail" pisze, że Jennifer Aniston spotyka się w sekrecie z tajemniczym coachem, guru i hipnotyzerem, niejakim Jimem Curtisem. Według tych doniesień para spędziła nawet razem romantyczny weekend na Majorce. Wcześniej mówiła w wywiadach, że stosuje hipnozę z powodzeniem, by przełamać strach przed lataniem samolotami, lajkowała też na Instagramie posty wrzucane przez Curtisa. Hipnotyzer publikował tam tak zwane "afirmacje", a Aniston polubiła między innymi ten jego wpis: „Powtarzaj te afirmacje, aby się uzdrowić i dojść do siebie po rozwodzie, rozstaniu lub trudnym romansie i zacznij wzywać nową, wzmocnioną, zdrową i boską miłość”. Wygląda na to, ze obrotny guru naprawdę zahipnotyzował gwiazdę!

Kim jest Jennifer Aniston? Serial "Przyjaciele" i burzliwe życie miłosne

Jennifer Aniston zyskała sławę głównie dzięki roli Rachel Green w "Przyjaciołach", grała też w wielu pełnometrażowych filmach, głównie komediach romantycznych. Jest singielką, jej byli mężowie to Justin Theroux (od 2015 do 2017) i Brad Pitt (od 2000 do 2005). Ten drugi porzucił ją dla poznanej na planie filmu "Pan i pani Smith" Angeliny Jolie i był z nią w związku przez kilkanaście lat. Mają szóstkę dzieci, wzięli ślub w 2014 roku. Angelina złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith".

Sonda Czy poddałbys się hipnozie? Tak Nie

Jennifer Aniston sparks romance rumors with handsome hypnotist as they vacation together in Mallorca https://t.co/rqxXUFB1Hy— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 8, 2025

Ile pamiętasz z serialu „Przyjaciele”? Sprawdzamy! Pytanie 1 z 13 Jak ma na nazwisko Rachel? Willick Green Tribbiani Następne pytanie