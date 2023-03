i Autor: AP

Fatalne prognozy dla Putina!

To WTEDY Rosja przegra wojnę?! Padła konkretna data. "Stanie się stacją benzynową"

Władimir Putin ma powody do niepokoju? Co do tego nie ma wątpliwości szwajcarski wykładowca Akademii Wojskowej ETH Zurich, Marcus Keupp. W rozmowie z magazynem "Bilanz" przewidział najbliższą przyszłość Rosji. "Stanie się tanią stacją benzynową Chin". Mówi też, że "nie jest kwestią to, czy Rosja przegra, tylko kiedy się to stanie". Keupp podał dokładną datę końca wojny!