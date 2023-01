To wyznanie księcia Harrego może szokować. Ex royals ujawnił ile zabił osób w Afganistanie

To wyznanie brata Williama może szokować. Harry wyznał ile zabił osób

Książę Harry nie przestaje szokować. Brytyjska rodzina królewska jeszcze nie otrząsnęła się po serialu Netflix'a, w którym wraz z żoną Meghan Merkle Harry nie zostawił suchej nitki na swojej rodzinie. W serialu oskarżył swoją rodzinę między innymi o rasizm, a także spiskowanie przeciwko Meghan. Nim opadł kurz po tej aferze, Harry postanowił uderzyć znowu. Tym razem w swojej biografii zatytułowanej "Spare". Dzieło royalsa wkrótce trafi do sklepów, jednak już teraz fragmenty wyznań księcia można przeczytać, bowiem w Hiszpanii, książkę można już kupić.

Do sieci wyciekło wyznanie Sussexa, dotyczące między innymi stroju na bal przebierańców z 2005 roku, podczas którego Harry był przebrany za nazistę. Jak zapewnia royals, to William i Kate mieli go zachęcać, do włożenia tego stroju. The Daily Telegraph ujawnił szokujące wyznanie Harrego. Dotyczy ono misji, które odbywał na Bliskim Wschodzie. W 2012 roku Harry był pilotem śmigłowca szturmowego Apache w Afganistanie i jak wyznał, podczas tej misji zabił 25 osób...

Z doniesień medialnych wynika, że Harry od początku miał założyć, że nie będzie chodził spać z wątpliwościami czy dobrze robi strzelając do Talibów.

Mój numer to 25. Nie jest to liczba, która napełnia mnie satysfakcją, ale też mnie nie zawstydza -cytuje fragment książki The Daily Telegraph.

