Książę Harry ma dość? "Chcę mojego ojca, mojego brata z powrotem"

Książę Harry udzielił nowego sensacyjnego wywiadu! Takich słów o księciu Williamie i królu Karolu III nikt się nie spodziewał

Meghan Markle i książę Harry wywołali niedawno skandal premierą swojego serialu dla Netflixa. Oskarżyli tam rodzinę królewską o rasizm i spiskowanie przeciwko Meghan w celu ukrycia innych afer. "Nie mieli problemu z tym, żeby kłamać w obronie mojego brata, ale mieli z tym, by mówić prawdę w mojej obronie" - mówił Harry w programie, oczywiście mając na myśli księcia Williama. W dodatku już 10 stycznia ma się ukazać autobiografia księcia Harry'ego zatytułowana "Spare", czyli "zapasowy". Z medialnych przecieków wynika, że uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej także tam nie będzie szczędził pełnych żalu opowieści o swoim dawnym życiu w pałacu. Ale wygląda na to, że książę Harry tak naprawdę tęskni za tym ciężkim życiem i jego sprawcami! Jak to możliwe? Pewne fragmenty ostatniego wywiadu, jakiego udzielił, mogą zdumiewać.

"Chciałbym mojego ojca z powrotem, chciałbym mojego brata z powrotem. Chcę rodziny, nie instytucji"

Książę Harry udzielił wywiadu dla ITV w ramach promocji swojej autobiografii "Spare". W rozmowie z Tomem Bradbym powtórzył swoje oskarżenia wobec pałacu o spiskowanie z prasą w celu publikacji negatywnych historii o Meghan Markle i Harrym. Stwierdził, że przedstawiciele rodziny królewskiej "karmią" dziennikarzy historiami, a potem udają, że niczego nie komentują, bo są na to zbyt dumni. Ale w pewnym momencie Harry się rozkleił. "Chciałbym mojego ojca z powrotem, chciałbym mojego brata z powrotem. Chcę rodziny, nie instytucji" - mówił Harry, tak jakby król i Karol czy następca tronu i William to nie były jedne i te same osoby... Czyżby książę dawał do zrozumienia rodzinie, że oczekuje przeprosin i posypania się popiołem? Na razie nic nie wskazuje na to, by miał się tego doczekać.

'I want my father and brother back', says Prince Harry https://t.co/Du9f1f3TuS— BBC News (World) (@BBCWorld) January 2, 2023

