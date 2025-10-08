Tom Hanks naprawdę to zrobił! Ludzie zaczęli robić zdjęcia

Tom Hanks zaskoczył w Nowym Jorku, jeżdżąc metrem jak zwykły pasażer. Zdjęcia w sieci

Tom Hanks ma światową sławę i majątek, którego wartość szacowana jest na 400 milionów dolarów. Ale zamiast jeździć limuzynami z obstawą, korzysta z metra jak zwyczajny człowiek. Znany aktor i zdobywca Oscara zaskoczył mieszkańców Nowego Jorku, pojawiając się wśród nich bez żadnych ochroniarzy w wagonie metra. Udowodnił, że nie przewróciło mu się w głowie od sławy i milionów. Gwiazdor Hollywood był widziany, jak w skromnym stroju, z twarzą zasłoniętą maseczką, korzysta z nowojorskiego metra. Zachowywał się naturalnie, stojąc przy drzwiach i rozglądając po zatłoczonym wagonie.

"Miło widzieć gwiazdę, która prowadzi normalne życie"

Niektórzy pasażerowie szybko go rozpoznali, a zdjęcia z tej niespodziewanej sytuacji szybko obiegły media społecznościowe. Mimo maseczkowego kamuflażu nie ustrzegł się przed spostrzegawczymi fanami. Ale gdy wszystko się wydało, o dziwo Hanksa czekały nie tylko same pochwały. "Miło widzieć gwiazdę, która prowadzi normalne życie" - pisze jedna z osób komentujących zdjęcia Toma Hanksa w metrze, zamieszczone przez "Daily Mail". Ale wielu innych uważa, że to wszystko ustawka mająca ocieplić wizerunek lub gest, który tak naprawdę nic nie znaczy.

W jakich filmach grał Tom Hanks? Za co dostał Oscara?

Tom Hanks to amerykański aktor i producent filmowy urodzony w 1956 roku. Otrzymał dwa Oscary dla najlepszego aktora za role w filmach „Filadelfia” (1993) i „Forrest Gump” (1994).Wystąpił też w takich produkcjach, jak "Cast Away (Poza światem)", "Apollo 13", "Szeregowiec Ryan". W 1988 wziął ślub z aktorką Ritą Wilson, mają dwóch synów. Tom Hanks ma też dwoje innych dzieci z pierwszą żoną, aktorką Samanthą Dillingham, znaną także jako Samantha Lewes.

Alert - Tom Hanks leaves fans stunned as he braves the subway alongside everyday New Yorkers https://t.co/IEJJZYv8RC pic.twitter.com/MaS4x1BKYh— Alert Content (@thealertcontent) October 8, 2025

