Tragedia w Libanie. Zginął sfancuski żołnierz, prezydent Aoun zapowiada bezwzględne działania

Atak na żołnierzy UNIFIL i reakcja Francji

Aoun stanowczo potępił atak na francuski kontyngent ONZ, podkreślając, że żołnierze pełnią w Libanie misję na rzecz utrzymania pokoju i stabilności – poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem zapewnił, że libańskie władze nie będą tolerować bezkarności i zrobią wszystko, by osoby powiązane z atakiem zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

- Starszy sierżant Florian Montorio z 17. Pułku Inżynierów Spadochronowych w Montauban zginął dziś rano w południowym Libanie podczas ataku na UNIFIL. (...) Wszystko wskazuje na to, iż za atakiem stoi Hezbollah - przekazał w serwisie X Macron. - Francja żąda, aby władze Libanu natychmiast aresztowały osoby odpowiedzialne za ten atak - oświadczył.

Napięta sytuacja w regionie mimo zawieszenia broni

W czwartek prezydent USA Donald Trump ogłosił wprowadzenie 10-dniowego zawieszenia broni w Libanie, które miało obowiązywać od północy z czwartku na piątek. Porozumienie zostało uzgodnione z prezydentem Libanu oraz premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

W ostatnim czasie Izrael prowadził działania zbrojne przeciwko wspieranej przez Iran organizacji Hezbollah, która działa niezależnie od władz w Bejrucie.

W sobotę izraelska armia poinformowała o przeprowadzeniu ataku na bojowników Hezbollahu, którzy zbliżyli się do jej pozycji.

Siły Obronne Izraela zapewniły jednocześnie, że ich operacja nie naruszyła obowiązującego zawieszenia broni.

