Tragedia w parku. Chowali się przed deszczem, zabił ich piorun!

Przerażające wieści z Chin. W poniedziałek, 12 sierpnia, państwowa agencja informacyjna Chin Xinhua poinformowała, że w wyniku zawalenia się pawilonu w parku we wschodnich Chinach, w który uderzył piorun, zginęło sześć osób, a co najmniej dziesięć zostało rannych. Jak podaje PAP, do tych tragicznych wydarzeń doszło w niedzielę w okolicach miasta Changzhou, oddalonego o ok. 150 kilometrów na północny zachód od Szanghaju. Wieczorem park wypełniony był spacerowiczami.

Tragedia w parku. Spacerowicze kryli się przed ulewą, nie żyje sześć osób

O godz. 20.36 czasu lokalnego (14.36 w Polsce), uderzył tam piorun, powodując zawalenie się pawilonu i uwięzienie osób, które postanowiły schronić się tam przed ulewnym deszczem - taką informację przekazały lokalne władze. Akcja poszukiwawczo-ratownicza zakończyła się w niedzielę przed godz. 23 czasu lokalnego. Agencja Xinhua przekazała, że szesnaście osób z obrażeniami zostało przewiezionych do szpitali. Niestety, tam sześć z tych, które doznały najcięższych obrażeń, zmarło "pomimo intensywnych wysiłków służb medycznych". Pozostałych dziesięć osób jest w stanie stabilnym.

Chiny w strasznym stanie po klęskach żywiołowych

Służby wszczęły postępowanie w sprawie wypadku. Lokalne media zaznaczają, że "władze regionu przeprowadzą kompleksowy przegląd obiektów publicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa". Tymczasem nie dalej jak w ubiegły piątek, 9 sierpnia, chińskie ministerstwo ds. zarządzania kryzysowego przekazało, że klęski żywiołowe, które nawiedziły Chiny w lipcu, wyrządziły bezpośrednie straty ekonomiczne w wysokości 76,9 mld juanów (ok.10,1 mld USD), a 328 osób zginęło lub jest uznawanych za zaginione. "Prawie 90 proc. tych strat spowodowały ulewne deszcze, powodzie lub ich skutki".

Six people had been confirmed dead and 10 others injured after a lightning strike caused a park pavilion to collapse in the city of Changzhou, east China's Jiangsu Province https://t.co/86PWrdxnh1 pic.twitter.com/zHKMQ09SHB— China Xinhua News (@XHNews) August 12, 2024