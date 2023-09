i Autor: pixabay.com Śmigłowiec TOPR

Nie żyje 38-latek

Tragiczny wypadek w Tatrach. Polski turysta zginął po 50-metrowym upadku

W Tatrach Wysokich, na terytorium Słowacji zginął 38-letni turysta z Polski. Do wypadku doszło w rejonie szczytu Wysoka (2559 m. n.p.m.). Mężczyzna zmarł na miejscu po upadku z wysokości ok. 50 metrów. W wędrówce towarzyszył mu inny turysta, który nie był w stanie samodzielnie wrócić w bezpieczne miejsce. W rejon Popradzkiego Stawu przetransportowali go ratownicy TOPR.