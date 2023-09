Sobowtór Putina przejmie władzę w Rosji? "Dostał obietnicę"

To on urządził strzelaninę w Rotterdamie! "Neonazista torturujący króliki"

Sobowtór Putina zastąpi prawdziwego dyktatora na dobre? Przedstawiciele służb obiecali mu złote góry

Czy Władimir Putin ma sobowtóra, który zastępuje go podczas publicznych wystąpień? W doniesieniach o rzekomym dublerze Putina celuje tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za byłych agentów rosyjskich służb mających nadal swoje źródła na Kremlu. Teorię o sobowtórze, a nawet o całej ich gromadzie potwierdzali nawet przedstawiciele ukraińskich służb. Dubler podobno zastępuje prawdziwego dyktatora, bo ten jest w coraz gorszym stanie zdrowotnym. A co by było, gdyby umarł? Dopiero co General SVR pisał, że to spędza sen z powiek sobowtórowi i nikt nie chce mu powiedzieć, co z nim będzie w takim przypadku. Ale teraz podobno to się zmieniło.

"Obiecano mu niemal panowanie w Rosji po Putinie lub zamiast niego"

General SVR publikuje kolejne sensacyjne doniesienia o rzekomym sobowtórze rosyjskiego dyktatora, który zastępuje go podczas publicznych wystąpień. Podobno przedstawiciele służb specjalnych, którzy de facto rządzą Rosją, naobiecywali dublerowi Putina złotych gór po tym, jak zaczął on obawiać się o życie. "Rano sobowtór został pospiesznie zapewniony o swoim przyszłym losie. Obiecano mu niemal panowanie w Rosji po Putinie lub zamiast niego. Co więcej, rozważane jest zapewnienie mu maksymalnej autonomii, choć nie od razu, ale z czasem, oraz prawa głosu na posiedzeniach w ważnych sprawach. Wobec takich perspektyw dubler bardzo się ożywił" - czytamy na profilu General SVR.

#Putin's Double Destiny: Everything Is Possible In #RussiaYesterday, a man resembling Russian President Vladimir Putin held an online meeting with members of the government. In the morning, the double was hastily reassured about his future fate. He was promised almost a reign… https://t.co/qTQxyoD2Qo pic.twitter.com/vYEohZLiiO— generalsvr_en (@generalsvr_en) September 28, 2023

