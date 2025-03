Trump idzie na wojnę? "Bombardowanie, jakiego wcześniej nie widzieli"

Donald Trump grozi rozpętaniem dwóch kolejnych wojen. Wielkie bombardowanie Iranu i najazd na Grenlandię?

Kiedy Donald Trump został prezydentem USA, na każdym kroku zapewniał, jak ważny jest dla niego pokój. Mówił o wojnie na Ukrainie, w której każdego dnia giną ludzie i o tym, jak chce ją powstrzymać. Ale teraz wygląda na to, że sam szykuje się na wojnę, a właściwie na dwie. Sygnalizował to już wcześniej, ale w wywiadzie dla telewizji NBC użył mocnych słów. Mówił o Iranie i o Grenlandii. "Jeśli nie zawrą umowy, dojdzie do bombardowania, i to bombardowania, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli" - powiedział Donald Trump o władzach w Teheranie. Dodał, że może nałożyć też na Iran dotkliwe cła. Wcześniej prezydent USA wysłał w sprawie programu nuklearnego Iranu list do przywódcy duchowego i politycznego Iranu ajatollaha Alego Chameneia. Dał Iranowi dwa miesiące na podjęcie decyzji w sprawie zawarcie umowy i zagroził sankcjami oraz "maksymalną presją" na Iran. Teheran odpowiedział, że godzi się na rozmowy, ale za pośrednictwem innych państw i pod warunkiem zmiany nastawienia Waszyngtonu do Teheranu.

"Nigdy nie wykluczam użycia siły wojskowej. Ale myślę, że są duże szanse, że uda się nam to bez niej"

W wywiadzie dla telewizji NBC Donald Trump wrócił też do tematu Grenlandii. "Będziemy mieć Grenlandię. Tak. Na 100 proc." – powtórzył swoje zapowiedzi prezydent. Pytany o to, czy zdecydowałby się nawet na siłowe, wojskowe przejęcie wyspy zależnej obecnie od Danii, potwierdził taką opcję: "Nigdy nie wykluczam użycia siły wojskowej. Ale myślę, że są duże szanse, że uda się nam to bez niej". W zeszłym tygodniu Grenlandię niespodziewanie, bez żadnego zaproszenia nawiedził wiceprezydent J.D. Vance ze swoją żoną. Ludzie protestowali i nie było widać masowego poparcia dla Ameryki. Włądze Grenlandii też wyraziły oburzenie postawą Amerykanów. "Prezydent Trump mówi, że USA przejmą Grenlandię. Pozwólcie wyrazić mi się jasno: Stany Zjednoczone tego nie dostaną. Nie przynależymy do nikogo innego. Sami decydujemy o naszej przyszłości" - napisał na Facebooku premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen.

BREAKING: Trump tells NBC that he is committed to annexing Greenland and that a military option is not off the table.“We’ll get Greenland. Yeah, 100%,” Trump said.He added that there’s a “good possibility that we could do it without military force” but that “I don’t take… pic.twitter.com/ouwrF63RID— MeidasTouch (@MeidasTouch) March 30, 2025

