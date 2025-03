Trump zagroził Iranowi? Może nastąpić atak na instalacje nuklearne

Szok w rodzinie królewskiej, to koniec dla księcia Harry'ego? Jest decyzja w USA

Co dalej z Ukrainą?

Co się stało?

Axios: Trump dał Teheranowi dwa miesiące na podpisanie porozumienia nuklearnego. Potem USA lub Izrael mogą zaatakować Iran

Jeśli wierzyć nowym doniesieniom portalu Axios, światu grozi kolejna wojna i to bardzo poważna, bo Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Jak wiadomo, Iran pomaga Rosji w wojnie na Ukrainie, wysyłając Putinowi drony Szahed. Nie wiadomo zatem, jak zachowałby się w tej sytuacji Putin. Jak pisze Axios, Donald Trump w poufnym liście do duchowo-politycznego przywódcy Alego Chameneia wysunął żądania odnośnie programu nuklearnego prowadzonego przez Iran. Według tych informacji prezydent Stanów Zjednoczonych chce wymusić na Teheranie zawarcie nowego porozumienia nuklearnego. Dał Iranowi dwa miesiące. Po tym terminie według Axios ma nastąpić atak USA lub Izraela na Iran, o ile Teheran będzie stawiał opór. Nie jest jasne, czy Trump napisał to w liście wprost.

Trump: "Coś zdarzy się bardzo szybko. Wolałbym raczej porozumienie pokojowe niż inną opcję"

Wcześniej list od Donalda Trumpa otrzymał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas, a prezydent Stanów Zjednoczonych mówił enigmatycznie w wywiadzie dla telewizji Fox, podkreślając, że Iran nie może stać się krajem posiadającym broń atomową: "Coś zdarzy się bardzo szybko. Wolałbym raczej porozumienie pokojowe niż inną opcję, ale ta inna opcja rozwiąże problem". Tymczasem Chamenei w zeszłym tygodniu stwierdził, że nie popiera rozmów nuklearnych z Waszyngtonem i nie będzie negocjował pod przymusem. Z drugiej strony misja Iranu przy ONZ oświadczyła w serwisie X, że Teheran mógłby rozważyć rozmowy z USA na temat "obaw o militaryzację programu atomowego", choć nie w sprawie wstrzymania programu nuklearnego.