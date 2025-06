Trump: Iran i Izrael powinny zawrzeć porozumienie. Zaskakująca propozycja prezydenta USA

Donald Trump, zapytany o doniesienia, że Izrael namawia administrację amerykańską do włączenia się do wojny przeciwko Iranowi, odpowiedział: „Nie jesteśmy zaangażowani. Możliwe, że się zaangażujemy. Ale w tej chwili nie jesteśmy zaangażowani”. Następnie, w niedzielę po południu, napisał na swojej platformie społecznościowej, że „Iran i Izrael powinny zawrzeć porozumienie”.

Co ciekawe, Trump wspomniał również o roli, jaką w zakończeniu konfliktu mógłby odegrać Władimir Putin. Jego zdniem mógłby podjąć się roli mediatora. – „Tak, byłbym otwarty na to. On jest gotowy. Zadzwonił do mnie w tej sprawie. Długo o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy o tym więcej niż o jego sytuacji [wojnie w Ukrainie – przyp]. Uważam, że ta sprawa zostanie rozwiązana” – powiedział Trump.

Rozmowy z Iranem trwają

Prezydent USA stwierdził również, że rozmowy z Iranem nadal trwają, mimo że niedzielne spotkanie negocjatorów USA i Iranu w Omanie zostało odwołane. Jednocześnie przekazał, że nie ma jeszcze terminu wznowienia oficjalnych rozmów.

„Nie, nie ma terminu. Ale oni prowadzą rozmowy. Chcieliby zawrzeć porozumienie. Prowadzą rozmowy. Kontynuują rozmowy” – podsumował Trump.