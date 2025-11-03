Trump mówił o tym, czego chce Putin. Zaskakujące słowa

Donald Trump dla CBS News mówił o Putinie, Chinach i wojnie na Ukrainie. "Twardzi i inteligentni"

Donald Trump udzielił długiego wywiadu dla CBS News, a jego sporą część wypełniły tematy zagraniczne. Dziennikarka Norah O'Donnell odpytywała prezydenta USA także z kwestii związanych z wojną na Ukrainie i Putinem. Zapytała, z kim trudniej się dogadać, z przywódcą Chin czy Rosji. "Obaj twardzi. Obaj inteligentni. Obaj – spójrz, obaj są bardzo silnymi liderami. To ludzie, z którymi nie należy igrać. To ludzie, których trzeba traktować bardzo poważnie. Nie – nie przychodzą i nie mówią: „Och, jaki piękny dzień? Spójrz, jaki piękny. Świeci słońce, jest tak przyjemnie”. To poważni ludzie. To ludzie, którzy są twardymi, inteligentnymi liderami" - odrzekł Trump. "W sierpniu rozwinąłeś czerwony dywan dla Władimira Putina na Alasce" - zauważyła reporterka. "Cóż, rozwinąłem czerwony dywan dla wszystkich" - odparł Trump. Pytany o to, czemu mimo to nadal nie ma zawieszenia broni na Ukrainie, zrzucił winę na Bidena. "Odziedziczyłem kraj, w którym on [Putin] myśli, że wygrywa. To była wojna, do której nigdy by nie doszło, gdybym był prezydentem. (...) To była wojna Joe Bidena, nie moja. Odziedziczyłem tę głupią wojnę".

Trump uważa, że Putin chce robić interesy ze Stanami Zjednoczonymi i "zarobić dużo pieniędzy dla Rosji"

Później Donald Trump zaczął mówić, że i tak zakończył dziewięć wojen. "Wiesz, jak to rozwiązałem? Powiedziałem, w wielu przypadkach, w 60% przypadków, powiedziałem: „Jeśli nie przestaniecie walczyć, nałożę cła na oba wasze kraje i nie będziecie mogli robić interesów ze Stanami Zjednoczonymi…”". Dopytywany o to, czemu ta metoda nie działa na Rosję, mówił, że jego zdaniem z powodu małej ilości interesów handlowych między Moskwą a Waszyngtonem, ale to się zmieni: " To działa z Putinem, jak sądzę. Ja postąpiłem inaczej, bo po pierwsze, nie robimy zbyt wielu interesów z Rosją, rozumiesz? On nie jest kimś, kto dużo od nas kupuje z powodu… głupoty. A myślę, że chciałby. Myślę, że chce przyjść i handlować z nami, i chce zarobić dużo pieniędzy dla Rosji, i myślę, że to świetnie".

President Trump: I think Putin wants to come in and he wants to trade with us and he wants to make a lot of money for Russia, and I think that's great. That's what I like.I think we're going to get it done, yeah. I think he really wants to do business with the U.S. pic.twitter.com/FrSpkARLQ0— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 3, 2025

