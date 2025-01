Trump pojedzie na paradę Putina w Moskwie? "Zażądają tego"

Co to było?

General SVR: Rosja chce wymusić na Trumpie przybycie na paradę z okazji Dnia Zwycięstwa

Znów pojawiły się nowe wpisy na tajemniczym profilu w mediach społecznościowych General SVR. Przypomnijmy, że jego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb nadal mających źródła na Kremlu, a profil nie jest źródłem godnym dużego zaufania, a raczej pewną ciekawostką internetową. W październiku zeszłego jego autorzy obwieścili nawet, że Putin nie żyje, zmarł z powodu choroby i zastępuje go sobowtór przygotowany przez chirurgów plastycznych i tajne służby. Plotki te zrobiły karierę w sieci i przyniosły zagadkowej stronie popularność, doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. Teraz General SVR pisze o przygotowaniach do negocjacji na temat wojny na Ukrainie, jakie mają być prowadzone między Rosją a Donaldem Trumpem. Podobno Rosjanie zamierzają złożyć prezydentowi Stanów Zjednoczonych propozycję nie do odrzucenia, mającą być warunkiem owocnych negocjacji w sprawie wojny.

"Powinni zażądać, aby prezydent USA wziął udział w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa i zasiadł na tej samej trybunie co „Putin”"

Według General SVR Kreml chce wymusić na Donaldzie Trumpie przyjazd na paradę organizowaną dorocznie w Moskwie Dniu Zwycięstwa w maju i zajęcie miejsca na trybunach obok Władimira Putina - czy raczej, w przypadku uniwersum General SVR, sobowtóra. "Rosyjskie kierownictwo przygotowuje się do świętowania Dnia Zwycięstwa z pompą, gromadząc "wiele" głów państw w Moskwie. Jest nawet pomysł, aby zwabić Trumpa do Rosji w tym dniu. Rosyjskie kierownictwo uważa, że ​​jeśli muszą pójść na znaczące ustępstwa wobec Trumpa, aby zakończyć wojnę z Ukrainą, powinni zażądać, aby prezydent USA wziął udział w paradzie z okazji Dnia Zwycięstwa i zasiadł na tej samej trybunie co „Putin”" - piszą autorzy tajemniczego profilu w mediach społecznościowych.

Sonda Co myślisz o General SVR? Uważam, że piszą prawdę To dzieło rosyjskich służb lub samego Putina Stronę prowadzi przypadkowy żartowniś To dzieło innych służb Nie mam pojęcia, ale czyta się ciekawie

Wishful Thinking: Can Trump Be Lured to Moscow’s Victory Day Tribunes?Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday, Alexander Lukashenka had a telephone conversation with a man appointed as the Russian president and similar to Vladimir #Putin. Lukashenka held this…— generalsvr_en (@generalsvr_en) January 28, 2025

Autor:

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Każda dobra odpowiedź na wagę złota Pytanie 1 z 10 Słynny utwór "I'll Be There for You" wykorzystany w czołówce serialu "Przyjaciele" to dzieło zespołu: The Rembrandts The Van Goghs The Picassos Następne pytanie