Trump spotka się z Putinem i Zełenskim? Podano jeden warunek

Sekretarz stanu USA: Trump spotka się z prezydentami Rosji, ale i Ukrainy, ale pod warunkiem, że wcześniej jeśli uda się zbliżyć ich stanowiska

Po wczorajszym (6 sierpnia) spotkaniu rosyjskiego prezydenta ze specjalnym wysłannikiem ds wojny na Ukrainie Steven Witkoffem świat obiegły wiadomości o tym, że wkrótce Donald Trump może spotkać się z Władimirem Putinem. Do osobistego spotkania miałoby dojść już w przyszłym tygodniu. Ale potem sekretarz stanu USA Marco Rubio dodał, że jest pewien warunek takiego spotkania. Prezydent USA spotka się nie tylko z przywódcą Rosji, ale i Ukrainy, jednak pod warunkiem, że wcześniej jeśli uda się zbliżyć stanowiska Putina i Zełenskiego - powiedział Rubio w telewizji Fox Business. „To był dobry dzień, ale pozostaje dużo pracy do wykonania” - stwierdził amerykański sekretarz stanu w wywiadzie. Wcześniej rozmowy z Putinem określono jako produktywne i owocne, ale bez podawania szczegółów.

Według Marco Rubio dopiero teraz wiadomo, czego dokładnie chce Putin, ale i on będzie musiał iść na ustępstwa

„Mamy teraz lepsze pojęcie dotyczące warunków, na których Rosja byłaby gotowa zakończyć wojnę” – powiedział Rubio. Jego zdaniem tym razem doszło do pewnego realnego postępu i przełomu, po raz pierwszy uzyskano precyzyjne informacje, czego oczekuje Kreml w zamian za pokój. Co to takiego? Według Rubio chodzi o ustępstwa terytorialne. „Obie strony będą musiały iść na ustępstwa” – dodał szef amerykańskiej dyplomacji. Nie padły jednak, przynajmniej publicznie, słowa o konkretnych propozycjach ustępstw. Rubio zaznaczył też, że najpierw może dojść do rozmowy telefonicznej między Putinem a Trumpem. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, osobiste spotkanie odbyłoby się najpierw między prezydentami Rosji i USA, a potem dołączyłby do nich Zełenski. O planach takiego szczytu pisał m.in. "The New York Times". Tymczasem decyzja w sprawie dodatkowych sankcji nałożonych na Rosję może zapaść w ciągu najbliższych 24–36 godzin.

#DonaldTrump says there is a 'good chance' of him meeting with Putin. Marco Rubio says lot of work to be done for Putin-Trump meet.@JyotsnaKumar13 joined by @susanmtehrani for updates. pic.twitter.com/pFFETR8bLp— WION (@WIONews) August 7, 2025

