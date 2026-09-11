Trump straszy wyborców. "Idziecie do piekła!"

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„Nie głosujesz? Idziesz do piekła”
Wystąpienie Trumpa kończące dwudniową konwencję Republikanów było pełne emocji, ostrych słów i politycznych wezwań. Prezydent zachęcał sympatyków do złożenia przysięgi, że 3 listopada pójdą do urn – i zabiorą ze sobą rodzinę oraz znajomych.
Według PAP Trump mówił: „Bo wiecie, co się dzieje z tymi, którzy nie głosują? Idą do piekła”. W tym samym wystąpieniu zapowiadał, że Republikanie „pokonają komunistów, radykalnych lewicowych szaleńców, ekstremistów, fanatyków i przestępców”.
Trump obiecuje pieniądze i atakuje przeciwników
Prezydent USA powtórzył również swoją wcześniejszą obietnicę – 5 tys. dolarów dla każdego dorosłego Amerykanina, jeśli Republikanie wygrają wybory. To kolejny raz, gdy Trump zapowiada bezpośrednie wypłaty, choć – jak przypomina PAP – nigdy nie udało mu się ich zrealizować z powodu sprzeciwu Kongresu.
W Dallas wystąpili także Robert F. Kennedy jr., Donald Trump jr. oraz wiceprezydent J.D. Vance. Ten ostatni apelował, by wyborcy nie oddawali władzy Demokratom, których nazwał „szaleńcami, którzy nienawidzą Ameryki”.
Konwencja z umiarkowaną frekwencją i niskimi notowaniami
Choć Trump nie startuje w wyborach połówkowych, konwencja była całkowicie zdominowana przez jego wystąpienia. W USA określano ją nawet mianem „Trumpalozy”. Prezydent zachęcał wyborców, by „udawali, że to on jest na karcie wyborczej”.
Frekwencja na wydarzeniu była umiarkowana. Wielu kandydatów GOP z kluczowych okręgów zrezygnowało z udziału, tłumacząc to wysokimi kosztami wpisowego (25 tys. dolarów) oraz rekordowo niskimi notowaniami Trumpa. Według badań Ipsos dla Reutersa popiera go zaledwie 32 proc. Amerykanów.
Texas – stan, który może zdecydować o przyszłości Kongresu
Konwencja odbyła się w Teksasie, gdzie trwa jedna z najgorętszych kampanii w kraju. O fotel senatora walczą prokurator generalny Ken Paxton, uwikłany w skandale korupcyjne, oraz Demokrata James Talarico, były pastor.
Mimo wieloletniej dominacji Republikanów w tym stanie, sondaże – jak podaje PAP – wskazują, że Talarico ma realną szansę na zwycięstwo.