Trump straszy wyborców. "Idziecie do piekła!"

„Nie głosujesz? Idziesz do piekła”

Wystąpienie Trumpa kończące dwudniową konwencję Republikanów było pełne emocji, ostrych słów i politycznych wezwań. Prezydent zachęcał sympatyków do złożenia przysięgi, że 3 listopada pójdą do urn – i zabiorą ze sobą rodzinę oraz znajomych.

Według PAP Trump mówił: „Bo wiecie, co się dzieje z tymi, którzy nie głosują? Idą do piekła”. W tym samym wystąpieniu zapowiadał, że Republikanie „pokonają komunistów, radykalnych lewicowych szaleńców, ekstremistów, fanatyków i przestępców”.

Trump obiecuje pieniądze i atakuje przeciwników

Prezydent USA powtórzył również swoją wcześniejszą obietnicę – 5 tys. dolarów dla każdego dorosłego Amerykanina, jeśli Republikanie wygrają wybory. To kolejny raz, gdy Trump zapowiada bezpośrednie wypłaty, choć – jak przypomina PAP – nigdy nie udało mu się ich zrealizować z powodu sprzeciwu Kongresu.

W Dallas wystąpili także Robert F. Kennedy jr., Donald Trump jr. oraz wiceprezydent J.D. Vance. Ten ostatni apelował, by wyborcy nie oddawali władzy Demokratom, których nazwał „szaleńcami, którzy nienawidzą Ameryki”.

Konwencja z umiarkowaną frekwencją i niskimi notowaniami

Choć Trump nie startuje w wyborach połówkowych, konwencja była całkowicie zdominowana przez jego wystąpienia. W USA określano ją nawet mianem „Trumpalozy”. Prezydent zachęcał wyborców, by „udawali, że to on jest na karcie wyborczej”.

Frekwencja na wydarzeniu była umiarkowana. Wielu kandydatów GOP z kluczowych okręgów zrezygnowało z udziału, tłumacząc to wysokimi kosztami wpisowego (25 tys. dolarów) oraz rekordowo niskimi notowaniami Trumpa. Według badań Ipsos dla Reutersa popiera go zaledwie 32 proc. Amerykanów.

Texas – stan, który może zdecydować o przyszłości Kongresu

Konwencja odbyła się w Teksasie, gdzie trwa jedna z najgorętszych kampanii w kraju. O fotel senatora walczą prokurator generalny Ken Paxton, uwikłany w skandale korupcyjne, oraz Demokrata James Talarico, były pastor.

Mimo wieloletniej dominacji Republikanów w tym stanie, sondaże – jak podaje PAP – wskazują, że Talarico ma realną szansę na zwycięstwo.

Sonda Czy Donald Trump nadal ma siłę, by skutecznie rządzić USA? Tak, wiek nie ma tu znaczenia Nie, widać już polityczne zmęczenie Trudno powiedzieć, Ameryka i tak jest mocno podzielona Bardziej interesuje mnie rola Melanii Trump