Trump w koronie rozprawił się z protestami! Pokazał swoje marzenia

Donald Trump pokazał wideo wygenerowane przez AI. Prezydent w koronie rozprawia się z przeciwnikami

Donald Trump idzie z duchem czasu i nie jest mu obca sztuczna inteligencja. Wręcz przeciwnie - widać, że chętnie się nią bawi. Ale efekty tych zabaw bywają różne. Parę miesięcy temu prezydent USA pokazał wygenerowane przez AI wideo przedstawiające wizję kurortu w Strefie Gazy. Teraz Trump znów wykorzystał sztuczną inteligencję, by stworzyć film ukazujący swoje marzenia. Zamieścił go potem na portalu społecznościowym Truth i oczywiście wywołał wiele komentarzy. Co widać na wygenerowanym przez AI filmie? Donald Trump rozprawia się tam z demonstrantami, którzy w ostatnich dniach zorganizowali w wielu amerykańskich miastach, w tym w Nowym Jorku demonstracje pod hasłem "No kings", czyli "Żadnych królów". Protestujący uważają bowiem, że rządy Trumpa są autorytarne.

Film miał nawiązywać do "Top Gun", na co wskazuje także towarzysząca mu muzyka

Demonstracje odbyły się naprawdę, a w świecie fikcyjnym prezydent puścił wodze fantazji i zaprezentował się jako pilot, który w koronie na głowie zrzuca z myśliwca na manifestantów tony jakiejś brunatnej mazi, która spada prosto na nich i co do której lepiej się nie domyślać, co miała symbolizować. Film miał nawiązywać do "Top Gun", na co wskazuje także towarzysząca mu muzyka - "Danger Zone" właśnie z "Top Gun". Trump jest jedyną osobą, którą można rozpoznać na filmie. Wspomniana brązowa maź spada bowiem na osobę będącą ewidentnie jednym z prawdziwych organizatorów protestów. 23-letni Harry Sisson tak skomentował to na platformie X: „Czy ktoś może zapytać Trumpa, dlaczego opublikował AI-wideo pokazujące, jak zrzuca na mnie odchody z myśliwca? Byłoby super, dzięki”

Donald Trump uploads an AI video of himself dumping feces on ‘No Kings’ protesters from a ‘King Trump’ jet. pic.twitter.com/2EXPW5LDEU— Pop Base (@PopBase) October 19, 2025

