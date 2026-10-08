Trump wypalił, że kocha Polaków i Nawrockiego. "Możliwe, że nie zrozumiał pytania"

Donald Trump konsekwentnie chwali prezydenta Nawrockiego, przypisując sobie wsparcie w jego kampanii wyborczej w Polsce.

Teraz stwierdził, że kocha Polaków.

Czy ostatnie wypowiedzi Trumpa o przyjacielu prezydencie w kontekście zmian w polskim rządzie to efekt pomyłki?

"Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem Nawrockim. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię"; "WIELKIE ZWYCIĘSTWO Karola Nawrockiego W POLSCE. Będzie WIELKIM PREZYDENTEM! Wygrał, bo naprawdę kocha Polaków" - między innymi takie słowa padały w ciągu ostatniego roku z ust Donalda Trumpa po tym, jak Karol Nawrocki został polskim prezydentem. Jeszcze przed pierwszą turą zeszłorocznych wyborów Nawrocki poleciał do USA i tam spotkał się z amerykańskim przywódcą. "To była rozmowa w cztery oczy. Kilka minut, wymiana kontaktów, prezydent Trump, dość dobrze znał sytuację w Polsce, wiedział o toczącej się kampanii no i stwierdził, że prezes Nawrocki wygra, chociaż o tym zdecydują Polacy. Karol Nawrocki był ponad 7 i pół godziny w Białym Domu, był na zaproszenie prezydenta Trumpa w Waszyngtonie" - relacjonował potem Adam Bielan.

Czy Trump zrozumiał pytanie?

W minioną środę, 7 października, Donald Trump znów powiedział, co myśli o polskim prezydencie. "Kocham Polaków, prezydent jest moim wielkim przyjacielem i jak wiecie, poparłem go "- stwierdził w rozmowie z dziennikarzami przed odlotem do Teksasu. To miała być jego odpowiedź na pytanie o doniesienia o tym, że miałby jakoby popierać zmianę rządu w Polsce. Nie jest jednak jasne, czy prezydent Trump zrozumiał zadane mu pytanie.

O czym w końcu rozmawiał Trump z szefem MON?

PAP przypomina, że prezydent Trump miał podobno wyrażać "zainteresowanie" zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Donosiła o tym TV Republika. Kosiniak-Kamysz twierdził jednak, że rozmowa dotyczyła kwestii obronnych, a Tusk mówił, że rozmowa miała związek z "sytuacją wewnętrzną w Polsce".

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