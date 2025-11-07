Twierdziła, że jest Madeleine. Julia W. skazana za nękanie rodziców zaginionej. Polka będzie deportowana?

Brytyjski sąd skazał Polkę, Julię W., za nękanie rodziców zaginionej Madeleine McCann.

Kobieta bezpodstawnie twierdziła, że jest zaginioną dziewczynką, wysyłając im wiadomości i nachodząc ich.

Julia W. została skazana na pół roku więzienia, ale od razu wyjdzie na wolność i zostanie deportowana.

Sprawdź, dlaczego sąd uznał jej działania za nękanie i jakie były motywy Polki.

Sześć miesięcy więzienia to maksymalna kara za nękanie. Na poczet kary Polce zaliczono czas spędzony w areszcie, w którym przebywała od lutego, co oznacza, że od razu odzyska wolność. Oczekuje się, że Julia W. zostanie deportowana z Wielkiej Brytanii.

24-latka była oskarżona o stalking wobec Kate i Gerry'ego McCannów, którego miała się dopuszczać poprzez e-maile, telefony, SMS-y oraz nachodzenie ich w domu od czerwca 2022 r. do czasu jej aresztowania w lutym 2025 r. Julia W. udzielała też wywiadów, m.in. w amerykańskich stacjach telewizyjnych, przekonując, że może być zaginioną dziewczynką. Przeprowadzone po jej aresztowaniu badania DNA potwierdziły, że tak nie jest.

Odczytując w sądzie koronnym w Leicester uzasadnienie wyroku, sędzia Johannah Cutts uznała fakt, że Julia W. nie miała łatwego dzieciństwa ze względu na molestowanie, którego była ofiarą, ale podkreśliła, że nie stanowi to uzasadnienia dla zachowania oskarżonej.

Zostało potwierdzone w tej sprawie, że nie jest pani Madeleine McCann. Nie było żadnej uzasadnionej ani logicznej podstawy do tego. Nie powinna była pani zachowywać się tak wobec McCannów.

- powiedziała sędzia Cutts.

Podczas procesu Julia W. przekonywała, że jej zamiarem nie było wyrządzenie krzywdy McCannom, a jedynie chciała sprawdzić, czy może być ich córką. Polka jest o dwa lata starsza, niż byłaby obecnie Madeleine McCann.

Madeleine McCann zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w maju 2007 r. podczas wakacji z rodzicami w portugalskim regionie Algarve. Miała wtedy prawie cztery lata. Główny podejrzany o związek z jej zniknięciem został we wrześniu 2025 r. zwolniony z więzienia w Niemczech po odbyciu siedmioletniego wyroku za inne przestępstwo.

