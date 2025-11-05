Urodził się w Inowrocławiu, właśnie przyjął medal od Putina. Były uściski i wspólne zdjęcia

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
PAP
PAP
2025-11-05 12:38

Justus Frantz, jeden z najwybitniejszych niemieckich dyrygentów i pianistów, odebrał właśnie medal od Władimira Putina. Mimo trwającej inwazji na Ukrainę, Frantz jest w Rosji częstym gościem. Media obiegły zdjęcia zadowolonych panów, ściskających sobie dłonie. Artysta urodził się w Polsce.

Justus Frantz

i

Autor: Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP/ Associated Press Justus Frantz
  • 81-letni pianista i dyrygent Justus Frantz po raz kolejny odwiedził Rosję, pomimo trwającej inwazji na Ukrainę.
  • Artysta odebrał z rąk Władimira Putina Order Przyjaźni, co wywołało szerokie komentarze w niemieckich mediach.
  • Frantz, znany z prorosyjskich sympatii, otwarcie wyrażał podziw dla Putina i krytykował zachodnie sankcje.
  • Dlaczego niemiecki artysta polskiego pochodzenia jest tak mocno związany z Rosją i jej prezydentem?

To już kolejna wizyta 81-letniego pianisty i dyrygenta w Rosji. Mimo trwającej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Justus Frantz pojawił się niedawno na Kremlu, gdzie z rąk Władimira Putina odebrał Order Przyjaźni. Panowie, z szerokimi uśmiechami na twarzach, dali się obfotografować, ściskając sobie dłonie. O sprawie szeroko piszą niemieckie media. 

Niemiecki artysta polskiego pochodzenia dumny z medalu od Putina

"To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę być dziś tutaj i otrzymać tak ważne odznaczenie. Przez całe życie chciałem grać rosyjską muzykę i pracować dla waszej kultury" – powiedział po rosyjsku na uroczystości wręczenia wyróżnienia. 

Kim jest Justus Frantz?

Jak przypomina PAP, Frantz to znany sympatyk Putina, którego nazywał m.in. "człowiekiem kulturalnym". Artysta urodził się w 1944 roku w Inowrocławiu a do Rosji podróżuje regularnie. Przed rokiem na przykład w Petersburgu świętował swoje 80. urodziny. Wielokrotnie krytykował również zachodnie sankcje nakładane na Rosję, a o zbrojnym przyłączeniu do Rosji Krymu w 2014 roku, wyrażał się bardzo pochlebnie.

Tak wygląda TAJNA rezydencja Putina. Nakręcili film. Wodospad, krowy na steki, sam luksus!
12 zdjęć
PROF. WIELOMSKI WYŚMIEWA SIKORSKIEGO. "CHCĄ ZESTRZELIĆ PUTINA?"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PUTIN
ROSJA
INOWROCŁAW