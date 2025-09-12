Tylu stulatków jeszcze nie było! 88 proc. z nich ma tę jedną cechę

2025-09-12 17:46

Jeszcze nigdy w dziejach, a przynajmniej odkąd prowadzi się takie statystyki, w Japonii nie było tylu stulatków. Ogłosiło to właśnie japońskie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej. Już w najbliższy poniedziałek, 15 września w Japonii obchodzony będzie Dzień Szacunku dla Osób Starszych. Jak ujawnia ministerstwo, aż 88 proc. stulatków ma pewną konkretną cechę. Jaką?

Japonia z rekordową liczbą stulatków w Japonii. Żyje ich tam teraz niemal 100 tysięcy

Japonia kolejny raz udowadnia, że jej opinia kraju słynącego z długowieczności mieszkańców ma swoje uzasadnienie. Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej tego państwa poinformowało dziś, że liczba osób w wieku 100 lat i więcej osiągnęła w tym kraju rekordowy poziom 99763. Nowe dane ogłoszono na kilka dni przed obchodzonym w poniedziałek Dniem Szacunku dla Osób Starszych obchodzonym w Japonii 15 września. W porównaniu z rokiem ubiegłym w Japonii przybyło 4 644 stulatków. Liczba ta rośnie nieprzerwanie od 55 lat – w 1963 roku, gdy zaczęto prowadzić oficjalne statystyki, takich osób było zaledwie 153. W 1981 roku ich liczba przekroczyła tysiąc, a w 1998 roku – 10 tysięcy.

Kobiety zdecydowanie przeważają. Tylko 12 proc. stulatków to mężczyźni

Jak się okazuje, aż 88 proc. żyjących obecnie w Japonii stulatków ma jedną konkretną cechę. A mianowicie.. jest płci żeńskiej. Kobiety stanowią aż 88 procent japońskich stulatków, jest ich obecnie 87 784, podczas gdy mężczyzn – 11 979. Średnia długość życia kobiet w Japonii w 2024 roku wynosiła 87,13 roku, a 81,09 roku w przypadku mężczyzn. Dla porównania, w Polsce mężczyźni średnio żyją około 74,93 lat, a kobiety około 82,26 lat. Najstarszą mieszkanką Japonii pozostaje 114-letnia Shigeko Kagawa z prefektury Nara. Wśród mężczyzn rekordzistą jest 111-letni Kiyotaka Mizuno z prefektury Shizuoka.

Najstarsi ludzie w historii:

Kobiety:

Jeanne Calment (Francja) – 122 lata i 164 dni, ur. 21 lutego 1875 – zm. 4 sierpnia 1997Kane Tanaka (Japonia) – 119 lat i 107 dni, ur. 2 stycznia 1903 – zm. 19 kwietnia 2022Najdłużej żyjąca Japonka i najstarsza osoba świata w XXI wieku.

Sarah Knauss (USA) – 119 lat i 97 dni, ur. 24 września 1880 – zm. 30 grudnia 1999.

Lucile Randon (Francja) – 118 lat i 340 dni, ur. 11 lutego 1904 – zm. 17 stycznia 2023

Misao Okawa (Japonia) – 117 lat i 27 dni, ur. 5 marca 1898 – zm. 1 kwietnia 2015. Mężczyźni:

Jiroemon Kimura (Japonia) – 116 lat i 54 dni, ur. 19 kwietnia 1897 – zm. 12 czerwca 2013Christian Mortensen (Dania/USA) – 115 lat i 252 dni, ur. 16 sierpnia 1882 – zm. 25 kwietnia 1998.

Emiliano Mercado del Toro (Portoryko) – 115 lat i 156 dni, ur. 21 sierpnia 1891 – zm. 24 stycznia 2007.

Yisrael Kristal (Polska/Izrael) – 113 lat i 330 dni, ur. 15 września 1903 – zm. 11 sierpnia 2017

