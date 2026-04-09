Tysiące ofiar ataków USA i Izraela w Iranie! Ujawniono liczby

Zofia Dąbrowska
2026-04-09 12:41

Ponad trzy tysiące osób zginęło w Iranie podczas ostatniego konfliktu z USA i Izraelem – poinformowały władze w Teheranie. Walki zostały przerwane rozejmem, ale skala strat jest duża. W wielu przypadkach konieczne były badania DNA, by ustalić tożsamość ofiar. Nie wiadomo, ilu z nich to cywile.

Szef irańskiej organizacji medycyny sądowej Abbas Masdżedi poinformował, że w czasie wojny z USA i Izraelem zginęło w Iranie ponad 3 tysiące osób. Informację przekazała agencja Reutera, powołując się na państwowe media.  Masdżedi podkreślił, że w około 40 procentach przypadków konieczne było przeprowadzenie badań DNA. Ciała były w takim stanie, że bez dodatkowych analiz nie dało się ustalić tożsamości ofiar przed przekazaniem ich rodzinom. Władze nie podały, ile spośród zabitych to żołnierze i funkcjonariusze, a ile stanowią cywile. 

Setki ofiar, tysiące rannych w ciągu jednego dnia w Libanie. Izrael zabijał po ogłoszeniu rozejmu

Tymczasem poinformowano też o ogromnej liczbie ofiar w Libanie. Krótko po ogłoszeniu zawieszenia broni między USA, Izraelem a Iranem Izrael zaczął masowe ataki na Liban, w tym Bejrut. W ciągu zaledwie jednego dnia zginęły 254 osoby, a ponad 1100 zostało rannych. W kraju tym ogłoszono z tego powodu żałobę narodową. Izrael stwierdził, że zawieszenie broni nie obejmuje Libanu, choć inne zapisy porozumienia prezentował Pakistan, pełniący funkcję mediatora, a Hezbollah wstrzymał ostrzały, najwyraźniej też będąc w przekonaniu, że rozejm jednak Liban obejmuje. Potem USA zaczęły potakiwać Tel Awiwowi, potwierdzając wykluczenie Libanu z zapisów porozumienia. To stało się głównym powodem, dla którego Iran ponownie zamknął cieśninę Ormuz. Co więcej, Teheran twierdzi, że od czasu wejścia w życie zawieszenia broni w przestrzeni powietrznej Iranu pojawił się wrogi dron. Pojawiły się również niejasności w kwestii zapisów o wzbogacaniu uranu. Według Waszyngtonu Teheran nie ma na to zgody, zdaniem Teheranu taką zgodę wynegocjowano.  

Sonda
Czy konflikt na Bliskim Wschodzi przerodzi się w wojnę światową?
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Które państwo jest większe? Będziecie w szoku!
Pytanie 1 z 12
Który kraj jest większy?
REAKCJA RZĄDU NA CENY PALIWA SPÓŹNIONA? WOJNA W IRANIE UDERZA W POLSKĘ! | WYSOCKA-SCHNEPF, KIM
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BLISKI WSCHÓD
IRAN