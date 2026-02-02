Ujawnili słowa Michaela Jacksona o dzieciach. "Zakochują się"

Ujawniono wywiad z Michaelem Jacksonem. Padają niepokojące słowa o dzieciach. Materiał to fragment nowego serialu

Michael Jackson nie żyje od siedemnastu lat, a jego postać do dziś wzbudza skrajne emocje. Jedni przekonują, że miał swoje bardzo ciemne oblicze, inni uważają takie twierdzenia za oszczerstwa. Jak wiadomo, gwiazdor był oskarżany o molestowanie dzieci. W 2005 roku zapadł w tej sprawie wyrok i choć sąd nie dopatrzył się dowodów przestępstwa, to w praktyce nie zakończyło sprawy. W 2019 roku ukazał się dokumentalny film telewizyjny "Leaving Neverland", w którym dwaj mężczyźni, Wade Robson i James Safechuck opowiadali, że byli molestowani w dzieciństwie przez Jacksona. Teraz do sprawy chce wrócić Channel 4. W Wielkiej Brytanii 4 lutego ma odbyć się premiera czteroodcinkowego serialu zatytułowanego „The Trial” ("Proces"). „New York Post” opublikował fragment materiału. To wywiad z Jacksonem sprzed 20 lat. Piosenkarz w niepokojący sposób mówi o swoich relacjach z dziećmi.

„Dzieci chcą mnie po prostu dotknąć i przytulić. Dzieci w końcu zakochują się w mojej osobowości"

„Gdybyś mi teraz powiedział… Michael, nigdy więcej nie zobaczysz dziecka… zabiłbym się” – powiedział w wywiadzie Jackson. „Dzieci chcą mnie po prostu dotknąć i przytulić. Dzieci w końcu zakochują się w mojej osobowości. Czasami wpędza mnie to w kłopoty” - powiedział także piosenkarz. „Jest coś niezwykle niezwykłego i upiornego w fascynacji Michaela Jacksona dziećmi. Słyszenie jego głosu mówiącego o dzieciach w ten sposób, biorąc pod uwagę, że został oskarżony o molestowanie, rodzi wiele pytań o jego zdrowie psychiczne, nastawienie i, niestety, intencje. To Michael w swoim najbardziej szczerym wydaniu, dający nam wgląd w to, jak bardzo kochał dzieci… zafascynowany pragnieniem przebywania w ich pobliżu” - komentuje dla "New York Post" anonimowa osoba, która znała gwiazdora. Spadkobiercy Jacksona, w tym jego dzieci stanowczo zaprzeczają wszystkim oskarżeniom o molestowanie. Ich zdaniem mężczyźni, którzy po latach w serialu dokumentalnym zaprzeczyli swoim dawnym sądowym zeznaniom, kłamią dla pieniędzy.

Sonda Czy słuchałeś muzyki Michaela Jacksona? Tak, to mój idol! Czasami, tylko tych największych hitów Nie, nie lubię go

Exclusive | Michael Jackson’s creepy ‘intimate’ thoughts on his infatuation with kids revealed in unearthed recordings https://t.co/6n9sSsRcHD pic.twitter.com/WlkhFqZa0n— New York Post (@nypost) January 31, 2026

Rocznica śmierci Michaela Jacksona. Sprawdź, ile wiesz o Królu Popu Pytanie 1 z 10 Kiedy urodził się Michael Jackson? 29 sierpnia 1958 25 sierpnia 1961 21 czerwca 1959 Następne pytanie