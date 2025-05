Ujawniono herb i motto papieża! Co oznaczają?

Motto i herb papieża Leona XIV. Nawiązania do jedności chrześcijan i św. Augustyna. Serce przebite strzałą!

Każdy papież ma swój herb i motto swojego pontyfikatu. A jakie są symbole papieża Leona XIV? Jego motto brzmi "In Illo uno unum", co w języku łacińskim oznacza "W Jednym jesteśmy jedno". To cytat z Wykładu św. Augustyna na temat Psalmu 127, w którym ogłasza, że "chociaż nas chrześcijan jest wielu, w jednym Chrystusie jesteśmy jedno. Jest nas wielu i jesteśmy jednością – ponieważ jesteśmy z Nim zjednoczeni, a jeśli nasza Głowa jest w niebie, członkowie pójdą za nią". Herb papieski również zawiera nawiązanie do św. Augustyna, patrona augustianów, z których wywodzi się kard. Robert Prevost. Górna połowa znaku ma niebieskie tło z białą lilią, a ma dolnej widzimy zamkniętą księgę z sercem przebitym strzałą. To nawiązanie do słów Świętego Augustyna, który tak opisał swoje nawrócenie: "Vulnerasti cor meum verbo tuo", czyli Przebiłeś moje serce swoim Słowem”.

"Uważam, że bardzo ważne jest promowanie wspólnoty w Kościele"

Herb i motto zostały wybrane nie teraz, a jako symbole biskupie. "Jak widać z mojego motta biskupiego, jedność i wspólnota są prawdziwą częścią charyzmatu Zakonu św. Augustyna, a także mojego sposobu działania i myślenia. Uważam, że bardzo ważne jest promowanie wspólnoty w Kościele i dobrze wiemy, że wspólnota, uczestnictwo i misja to trzy kluczowe słowa Synodu. Dlatego jako augustianin, dla mnie promowanie jedności i komunii jest fundamentalne" - mówił papież w wywiadzie dla Vatican News w 2023 roku.

Pope Leo XIV's coat of arms offers a clear reflection of his Augustinian roots and the values he seeks to promote during his pontificate, particularly unity and communion within the Church.The shield is divided diagonally into two sections. The upper half features a blue… pic.twitter.com/gMkS8T6ecj— Vatican News (@VaticanNews) May 10, 2025

