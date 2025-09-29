Ukraina zaatakuje w głębi Rosji?! "Trump wyraził zgodę"

To może zmienić oblicze wojny na Ukrainie? "Prezydent Donald Trump zgodził się na ukraińskie ataki dalekiego zasięgu na cele w głębi terytorium Rosji" – powiedział w telewizji Fox News specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy Keith Kellogg.

Keith Kellog przekazał, że "prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zgodził się na ukraińskie ataki dalekiego zasięgu na cele w głębi terytorium Rosji". Specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy został o to zapytany w niedzielnym wywiadzie na antenie Fox News. "Sądząc po jego słowach [Trumpa - przyp. red.], a także po wypowiedziach wiceprezydenta J.D. Vance’a i sekretarza stanu Marca Rubio, myślę, że odpowiedź brzmi: tak. Niech Ukraina korzysta ze zdolności do uderzania w głębi".

Ukraina dostała zielone światło na atak w głębi Rosji?

Pytany, czy wojska ukraińskie mają zgodę na wykorzystywanie amerykańskiej broni w taki sposób, powiedział: "Jest różnie. Czasem mają, czasem nie". Przypomniał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na niedawnym spotkaniu z Trumpem poprosił o dostarczenie rakiet Tomahawk o zasięgu 2,5 tys. km, ale jeszcze nie podjęto decyzji w tej sprawie.

Wybory w Mołdawii to jasny sygnał dla Kremla

Tymczasem Ukraina w poniedziałek (29 września) skomentowała wyniki wyborów parlamentarnych, jakie w niedzielę odbyły w Mołdawii. Rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) zwyciężyła, zdobywając w nich ponad 50 proc. głosów, a wcześniej prezydentka Sandu nazwała je "najważniejszymi w historii". "Parlamentarne wybory w Mołdawii stały się poważnym sygnałem dla Kremla. Partia prezydentki Mai Sandu zdobyła większość i może samodzielnie formować rząd. Cała władza koncentruje się w rękach siły proeuropejskiej. Prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy (BEP) byłego prezydenta Igora Dodona poniósł klęskę, zdobywając mniej niż jedną czwartą głosów. Rosja wydała środki na wspieranie swoich projektów w Kiszyniowie i przegrała" - napisał w komunikatorze Telegram Andrij Kowałenko, dyrektor Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

